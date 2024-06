Koeman verklaart mutaties in basiself: ‘Als je goede wissels hebt, kun je dat doen’

Ronald Koeman baarde opzien door ervoor te kiezen te passeren voor de wedstrijd tegen Oostenrijk. In de voorbeschouwing van het duel met het Alpenland bij NOS licht de bondscoach toe waarom hij gekozen heeft met te starten.

“Ik vind dit de beste opstelling voor deze wedstrijd”, begint Koeman. Vervolgens geeft hij aan dat hij bij Dumfries wel rekening heeft gehouden met zijn fitheid. “Maar er komt ook bij dat je met Geertruida altijd nog een andere positie op het middenveld kunt spelen. Maar voor de rest is dit in mijn optiek de beste opstelling voor deze wedstrijd.” Dumfries heeft de afgelopen periode vaker last gehad van zijn lies, wat volgens Koeman heeft meegewogen in de keuze hem niet op te stellen. “Als je goede wissels hebt, kun je dat ook doen.”

Naast Geertruida mag ook Joey Veerman tegen Oostenrijk zijn opwachting maken. “Tegen Frankrijk heeft hij niet gespeeld, omdat we rekening moesten houden met de positie Griezmann”, legt de bondscoach uit. “Je hebt een tegenstander die vaak veel ruimte weggeeft. Als je niet kunt zien wanneer je kort kunt spelen in de opbouw, gooi ‘m maar diep. We hebben snelheid voorin, dus dan is Joey een speler die in zijn passing belangrijk moet zijn.”

Dat betekent volgens Koeman dat ook Bart Verbruggen vaker de lange bal zal hanteren. “Als hij de bal heeft en iedereen staat vast, dan moet je heel veel mensen om in de bal te spelen. Maar dat doe je juist voor hem om diep te kunnen spelen. Dat kan door de lucht op Cody (Gakpo, red.) aan de linkerkant. Dat kan in de rug van de back met Donyell (Malen, red.), Memphis (Depay, red.) kan inzakken en die ruimte voor Donyell opengooien. Dat is wat je bespreekt omdat zij zo hoog druk zetten”, besluit hij.

