Koeman neemt in minuut 65 een impopulair besluit: fluitconcert klinkt in Berlijn

De invalbeurt van bij het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen Oostenrijk is door het Oranje-publiek niet met luid gejuich ontvangen. De middenvelder is al langer het mikpunt van kritiek en na zijn entree binnen de lijnen in het Olympiastadion in Berlijn was een (licht) fluitconcert te horen.

Wijnaldum verliet het Europese continent afgelopen zomer voor een avontuur in het Midden-Oosten. De oud-speler van onder meer Feyenoord, PSV en Liverpool zette zijn handtekening bij Al-Ettifaq in Saudi-Arabië. Daarmee leek de middenvelder definitief uit beeld te verdwijnen bij Oranje, maar niets bleek minder waar. Ronald Koeman haalde de routinier in maart al bij de selectie voor de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland en maakte ook in zijn groep voor het EK in Duitsland een plekje voor hem vrij.

Hoewel Wijnaldum geen basisplaats heeft, kwam hij wel in alle drie de groepswedstrijden binnen de lijnen. De middenvelder maakte tegen zowel Polen als Frankrijk al als invaller zijn entree binnen de lijnen. Tegen Polen kwam hij weinig tot niet in het spel voor, al maakte hij met een loopactie wel ruimte voor Wout Weghorst die de winnende binnen kon schieten. Vier dagen na zijn invalbeurt tegen Frankrijk krijgt Wijnaldum dus ook tegen Oostenrijk als invaller de kans zich te laten zien.

De routinier verving in minuut 65 Tijjani Reijnders, een beslissing die niet op veel positieve reacties kon rekenen. Toen de stadionomroeper melding maakte van de wissel, klonk er een fluitconcert in het Olympiastadion. Niet al te hevig, maar daarmee nogmaals dat Koeman zich met zijn keuze voor Wijnaldum niet populair maakt bij de achterban.

Van de Ven & Wijnaldum coming on...... pic.twitter.com/ckJzktgPaQ — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) June 25, 2024

