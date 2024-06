Ronald Koeman zwijgt over Frenkie de Jong en wil slechts twee woorden kwijt

Ronald Koeman heeft geen zin om vragen over te beantwoorden. Op de persconferentie van woensdag wordt hem gevraagd of de middenvelder niet toch op de lijst van 26 namen had kunnen blijven, waarop de bondscoach kortaf reageert.

Maandagavond werd duidelijk dat De Jong toch niet meegaat naar het EK in Duitsland. De middenvelder van FC Barcelona is herstellende van een enkelblessure en Koeman had goede hoop dat hij de openingswedstrijd tegen Polen zou halen. Inmiddels blijkt dat hij nog zeker drie weken nodig heeft om te herstellen. Op dinsdag kwam ook naar buiten dat Teun Koopmeiners het toernooi moet missen met een blessure. Als vervanger werd alleen Ian Maatsen opgeroepen, waardoor Oranje met 25 man naar Duitsland is afgereisd.

Op de suggestie of hij De Jong er niet toch bij had moeten houden, omdat de knock-outfase over drie weken begint en Oranje misschien dan nog wat aan de middenvelder heeft, reageert de bondscoach kortaf. "Nee, niet", geeft hij aan. Vervolgens schudt hij zijn hoofd en houdt hij zijn lippen stevig op elkaar geperst.

Wanneer hij vervolgens de vraag krijgt of hij niets meer over Koopmeiners en De Jong gaat zeggen, beaamt de bondscoach dat. "Dat heb je heel goed gezien." Ook over de blessure van Poolse topspits Robert Lewandowski is Koeman terughoudend. "Ik weet het niet, we zien het zondag of hij wel of niet speelt", besluit hij.

