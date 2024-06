Update: Engelse journalist spreekt geruchten Giménez en Tottenham tegen

is dicht bij een overstap naar Tottenham Hotspur, zo meldt het Mexicaanse TUDN. Ook Atlético Madrid zou de Mexicaanse spits graag in willen lijven, maar lijkt die strijd te verliezen.

De transfer van Giménez van Feyenoord naar Tottenham Hotspur zou steeds dichterbij komen. Volgens het Mexicaanse medium gaan de komende uren cruciaal worden voor de spits, die momenteel met zijn land actief is in de Copa América. Zowel de Londenaren als Atlético Madrid zouden een bod op de linkspoot hebben gedaan. Doordat het bod van de Engelsen flink meer is dan dat van de Madrilenen, lijkt Spurs aan het langste eind te trekken.

Feyenoord zou Atlético wel de gelegenheid hebben gegeven om het bod te verhogen, maar de Spanjaarden zijn niet in staat het bod van Tottenham te evenaren. Daardoor is de kans groot dat Giménez naar Londen vertrekt. Hoe hoog de biedingen van Atlético en Tottenham zijn, is vooralsnog niet duidelijk.

Giménez en Mexico zijn in de nacht van zaterdag op zondag begonnen aan de Copa América met een wedstrijd tegen Jamaica. De ploeg van Jaime Lozano won met de 23-jarige spits in de basis met 1-0 dankzij een goal van Gerardo Arteaga. De Feyenoorder werd vlak voor de enige treffer van de wedstrijd gewisseld. Volgens het medium weet Giménez dat er onderhandelingen plaatsvinden. Toch zou hij zich nu volledig willen richten op het spelen van de Copa América. Zodra het toernooi er voor de Mexicanen op zit, zal de deal gesloten kunnen worden.

Update: Engelse journalist weerlegt gerucht

Volgens Alasdair Gold, Tottenham-volger, is er geen sprake van een overstap van Giménez naar Spurs. “Santiago Giménez staat niet op de shortlist, ondanks dat hij vaak in verband wordt gebracht met de club”, schrijft de journalist. “De 23-jarige Mexicaan scoorde afgelopen seizoen 23 goals in de Eredivisie en werd vorig seizoen tijdens een wedstrijd gespot in het Tottenham Hotspur Stadium. Het vermoeden is dat hij was uitgenodigd door een zaakwaarnemer, niet door de club.”

