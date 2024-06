Santiago Giménez doet verrassende uitspraak over vertrek bij Feyenoord

doet tegenover Spaanse media een opvallende uitspraak over een mogelijk zomers vertrek bij Feyenoord. De Mexicaanse spits staat in de belangstelling van een aantal grote clubs in Europa, maar laat doorschemeren dat hij zelf verwacht ook komend seizoen in De Kuip te zullen spelen.

In de voorbije maanden werd Giménez gelinkt aan onder meer Napoli, Spartak Moskou, Atlético Madrid en Tottenham Hotspur. Die laatste club is volgens de laatste berichten in de Mexicaanse media dichtbij de komst van de 23-jarige goalgetter, al werd dat gerucht dinsdag volledig tegengesproken door Tottenham-volger Alasdair Gold. Die wist te melden dat Giménez bij de Spurs niet op de shortlist zou voorkomen, laat staan dat er sprake is van concrete onderhandelingen.

Artikel gaat verder onder video

Giménez zelf laat tegenover 365scores.com weten dat hij niet verwacht dat hij deze zomer zal vertrekken uit Rotterdam-Zuid. "Hij zegt dat er alleen interesse is getoond, maar dat hij nog niet formeel benaderd is", leest het. "De prijs die Feyenoord vraagt is te hoog voor de grote clubs in Europa die hun voorhoede met Giménez willen versterken. Zijn spel in de tweede helft van het afgelopen seizoen was niet overtuigend genoeg om dat bedrag neer te leggen. Wat Giménez ons zelf verteld heeft, is dat er niets gebeurt, tenzij een club de vraagprijs van Feyenoord wil betalen. Maar geen club wil dat deze transferwindow doen."

49 goals

Giménez staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij Feyenoord. De spits wisselde in zijn eerste halfjaar nog voortdurend stuivertje met concurrent Danilo, maar mag zich vanaf de tweede helft van het seizoen 2022/23 de eerste spits van de Rotterdammers noemen. Inmiddels staat hij in alle competities op 86 wedstrijden voor de Stadionclub, waarin hij 49 keer scoorde en elf assists leverde. Op dit moment is Giménez met de Mexicaanse ploeg actief op het toernooi om de Copa América. De Feyenoorder had een basisplaats in het eerste pouleduel met Jamaica, dat een 1-0 zege opleverde. In de nacht van woensdag op donderdag, om 3.00 uur Nederlandse tijd, treft Mexico Venezuela als tweede tegenstander in groep B, die wordt gecompleteerd door Ecuador.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Gelder voorziet problemen bij Feyenoord: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het niet lang goed gaat’

Jack van Gelder en Rutger Castricum verwachten dat het snel weer fout zal gaan bij Feyenoord.