UEFA velt duidelijk oordeel over afgekeurde goal Xavi Simons tegen Frankrijk: 'Altijd ruimte voor verbetering'

Roberto Rosetti, de scheidsrechtersbaas van de UEFA, heeft zich uitgesproken over de afgekeurde goal van in het EK-duel tussen Nederland en Frankrijk. De Engelse VAR Stuart Atwell had minutenlang nodig om uiteindelijk te concluderen dat hinderlijk buitenspel stond, waardoor er een streep ging door de treffer die Oranje op een 1-0 voorsprong zou hebben gezet. Volgens Rosetti was de beslissing de juiste.

Simons trof na zeventig minuten spelen tegen de Fransen doel uit een rebound, maar op het moment van schieten stond Dumfries niet ver van de Franse doelman Mike Maignan, meters in buitenspelpositie. 'Hinderlijk', besloot Atwell uiteindelijk. Bondscoach Ronald Koeman was na afloop des duivels: "Die keeper kan er never nooit bij", stelde de keuzeheer voor de camera's van de NOS. "En dat komt niet omdat Denzel daar staat, het is niet zo dat hij de keeper belemmert", voegde Koeman daaraan toe.

Rosetti komt echter tot een andere conclusie: "De positie van de aanvallende speler (Dumfries, red.) was van invloed op de keeper", oordeelt de Italiaan, die in het verleden zelf topscheidsrechter was en in 2018 zijn landgenoot Pierluigi Collina opvolgde bij de UEFA. "Het is niet makkelijk, want de VAR moest twee mogelijke buitenspelsituaties checken, daarnaast de mogelijke impact op de keeper én een mogelijk eerder contact. Daar kunnen we aan toevoegen dat we op het EK zijn, de druk staat erop. Maar we staan achter deze beslissing." Wel deelt de Italiaan de kritiek op het lange wachten voordat er een oordeel kwam: "Er zijn altijd elementen voor verbetering vatbaar. We kunnen de duur van dit soort reviews beperken", wordt Rosetti geciteerd door journalist Henry Winter.

Over het algemeen is Rosetti echter tevreden met het optreden van zowel de scheidsrechters als de VAR's tijdens de groepsfase van het EK. Uit cijfers die de Italiaan presenteerde blijkt dat VAR-beslissingen gemiddeld sneller worden genomen dan afgelopen seizoen in de Champions League het geval was, schrijft The Guardian. "De VAR heeft twintig keer een beslissing op het veld gecorrigeerd, in 36 groepswedstrijden", becijfert de Engelse krant. "Dat duurde gemiddeld 51 seconden, tegenover 56 seconden in de Champions League."

Uefa confirms as “totally correct” decision by ref Taylor and VAR Attwell to rule out Simons’ strike in #NEDFRA. “The geographical position of the attacker (Dumfries) was impacting the keeper (Maignan),” says Rosetti. @UEFA refs' chief says 2min+ delay for review not ideal.… — Henry Winter (@henrywinter) June 28, 2024

