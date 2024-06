Koeman staat voor lastige keuze: ‘Ik snap de hype wel, maar…’

Sjoerd Mossou verwacht niet dat na zijn teleurstellende optredens tegen Polen en Frankrijk moet vrezen voor zijn basisplaats bij het Nederlands elftal. De verslaggever van het Algemeen Dagblad ziet weliswaar dat Memphis veel te weinig brengt, maar een goed alternatief dient zich ook niet meteen aan. Volgens Mossou is ook niet een spits die Frankrijk ‘even oprolt’.

Memphis was zowel tijdens als na afloop van de ontmoeting tussen Nederland en Frankrijk het mikpunt van kritiek. Koeman was, ondanks opnieuw een moeizaam seizoen, vol vertrouwen dat de aanvaller het Nederlands elftal bij de hand zou nemen, maar daarvan kwam in de wedstrijden tegen Polen en Frankrijk weinig terecht. Is Oranje niet beter af zonder Memphis?, vraagt Etienne Verhoeff zich dan ook af in de Voetbalpodcast. “Hij heeft natuurlijk wel de kwaliteiten om ook tegenstanders in verwarring te brengen. Juist omdat hij zo beweeglijk is, veel in het middenveld komt en veel zwerft”, reageert Mossou.

De verslaggever ziet in Memphis wat dat betreft de ‘mindere variant’ van Antoine Griezmann, die vrijdagavond in Leipzig daadwerkelijk overal op het veld te vinden was. “Memphis is een ander type natuurlijk, maar ook hij probeert steeds te lokken en te zorgen dat hij uit zijn positie komt om anderen de ruimte te geven om er overheen te gaan. Dat is voor Nederland niet onbelangrijk, alleen aan de bal en zeker op dit niveau is het gewoon veel te weinig”, is ook Mossou kritisch op de spits van Oranje. Zijn collega Maarten Wijffels is na het teleurstellende optreden van Memphis benieuwd naar wat Koeman gaat doen met Weghorst. Ook Mossou vraagt zich af of de matchwinner tegen Polen dan het alternatief is.

“Daar kun je dan wel eerlijk over zijn. Ik snap de hype wel, maar dat is natuurlijk ook niet een spits waarvan je zegt: die gaat even die Fransen oprollen”, zo klinkt het. Koeman zal dus blijven zoeken naar de ideale invulling van zijn voorhoede, al verwacht Mossou niet dat hij Memphis uit zijn elftal gaat halen. Maar de transfervrije aanvaller zal wel snel uit het bekende ander vaatje moeten gaan tappen. “Hij maakte heel veel ongelukkige keuzes. Het was aan de bal matig, maar het zat ‘m ook in keuzes. Net de verkeerde kant opdraaien, net in het middenveld komen terwijl je hem liever in de punt houdt. Op topniveau is dat bepalend, welke keuze maak je op welk moment?”

Zodoende blijft na diens teleurstellende optredens tegen Polen en Frankrijk aan Memphis kleven dat hij tijdens eindtoernooien niet thuis geeft in het Nederlands elftal. “Tegen de wat mindere landen is vaak genoeg gebleken dat Memphis een geweldige kracht kan zijn, zijn rendement is ook heel lang heel goed geweest. Maar op toernooien is het gewoon minder, daar moeten we eerlijk over zijn”, aldus Mossou.

