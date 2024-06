Slagvaardig FC Utrecht heeft opnieuw beet en presenteert zesde zomerversterking

FC Utrecht heeft komend seizoen de beschikking over middenvelder . De 20-jarige Amerikaans internationaal wordt voor één seizoen gehuurd van Bundesliga-club Eintracht Frankfurt, meldt de club uit de Domstad op de eigen website. Aaronson is voor FC Utrecht, dat in de play-offs Europees voetbal misliep, de zesde zomeraanwinst voor het het nieuwe seizoen.

Afgelopen seizoen werd Aaronson in de winterstop door Vitesse gehuurd van de Duitse club. De Amerikaan was een van de weinige lichtpuntjes bij de gedegradeerde Arnhemmers. De middenvelder was in veertien Eredivisie-wedstrijden goed voor voor vier doelpunten. Met de goede prestaties verdiende Aaronson een contractverlenging bij Eintracht Frankfurt, waarna de Duitsers besloten om de jongeling opnieuw te verhuren.

Artikel gaat verder onder video

“FC Utrecht is een club die altijd meedraait in de subtop van de Eredivisie en strijdt voor een plek in Europa”, begint Aaronson op de website van FC Utrecht “Mede daarom denk ik dat dit een belangrijke stap is in mijn carrière, waar ik me verder kan ontwikkelen bij een mooie club met goede spelers om me heen.”

Wat voor type speler hij is? “Ik ben een speler die het moet hebben van zijn snelheid, dat helpt mezelf enorm in het aanvallen om weg te komen van verdedigers, maar aan de andere kant ook in het omschakelen. Ik ben iemand die altijd hard werkt, ongeacht de omstandigheden en voor de volle negentig minuten”, aldus Aaronson, die uitkijkt naar het komende seizoen.

Aaronson is voor de ploeg van trainer Ron Jans alweer de zesde zomerversterking. Eerder wisten de Domstedelingen Siebe Horemans (Excelsior), Alonzo Engwanda (Anderlecht), Matisse Didden (Roda JC), David Min (RKC Waalwijk) en Thom de Graaff (Jong Ajax) vast te leggen.