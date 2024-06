Slecht nieuws in aanloop naar Nederland - Frankrijk: Oranje-fans moeten rekening houden met 'annuleringen'

Nederlanders die naar Leipzig zijn afgereisd voor de ontmoeting tussen Oranje en Frankrijk op het Europees Kampioenschap moeten serieus rekening houden met slechte weersomstandigheden. Na het middaguur is er een grote kans op zware regen- en hagelbuien. Lokale media waarschuwen voetbalsupporters voor ‘annuleringen’.

“Vooral tussen 12.00 en 17.00 uur is er een kans dat de stad met zwaar weer te maken krijgt”, zo klinkt het namens meteoroloog Peter Kuipers Munneke op de site van de NOS. Voor de middag geldt een ‘behoorlijke’ kans op zware regen- en hagelbuien in Saksen, de Duitse deelstaat waarin ook Leipzig ligt. Volgens Kuipers Munneke kunnen er in de buurt van de stad naast zware hagelbuien ook flinke windstoten voorkomen. “Je moet natuurlijk altijd een slag om de arm houden of het daadwerkelijk zo erg wordt, maar voor de mensen in Leipzig zou ik vooral zeggen: houd de weerapps in de gaten.”

Volgens Kuipers Munneke lijkt het er momenteel op dat het tijdens de wedstrijd wél droog zal blijven. De ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Frankrijk begint vrijdagavond om 21.00 uur. Oranje-fans kunnen zich in de aanloop naar de kraker in groep D, afhankelijk van het weer, vermaken in een special ingerichte Oranje-fanzone op de Wilhelm Leuschner Platz. In Hamburg kwamen duizenden mensen af op optredens van onder meer Armin van Buuren en Chef’Special. Na de traditionele optocht bleven vele Nederlanders hangen om de wedstrijd tegen Polen te bekijken. Ook in Leipzig staat een optocht gepland. Die zou omstreeks 17.30 uur moeten beginnen. De fanzone, gelegen aan de rand van het centrum van de stad, opent vier uur daarvoor.

Unwettergefahr beim Fan-Fest: Besucher müssen mit plötzlicher Absage rechnen https://t.co/wrtUR014l2 — LVZ (@LVZ) June 21, 2024

