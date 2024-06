Slovenië komt Deens doelpunt van Eriksen te boven en speelt knap gelijk

Slovenië en Denemarken hebben met een 1-1 remise voor het eerste gelijkspel gezorgd op het EK. De Denen mogen het zich aanrekenen dat het betere veldspel niet in meer dan één treffer tot uitdrukking kwam al creëerde het nu ook niet heel veel kansen. Slovenië bleef hierdoor in de wedstrijd en sloeg in de slotfase hard toe. In groep C spelen vanavond om 21:00 uur Engeland en Servië nog tegen elkaar in Gelsenkirchen.

Voor Slovenië en Denemarken is het Europees Kampioenschap nu ook officieel begonnen. Slovenië is de huidige nummer 57 in de FIFA-ranking en doet voor de tweede keer (na 2000) mee aan een Europees Kampioenschap. Voor Denemarken, nummer 21 in de FIFA-ranking, doet voor de tiende keer mee aan een EK. De Denen werden in 1992 Europees Kampioen, nadat zij zich aanvankelijk niet kwalificeerden, maar door de verbanning van het toenmalige Joegoslavië toch nog mochten meedoen in Zweden. Vier jaar geleden verloor Denemarken op Wembley nog de halve finale van Engeland na verlenging. De wedstrijd stond overigens onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Artikel gaat verder onder video

In groep C is Engeland de grote favoriet voor de groepswinst. Daarachter moeten Servië, Slovenië en Denemarken gaan uitmaken wie als nummer twee, en wellicht als één van de beste nummers drie doorgaat. De onderlinge duels tussen deze drie landen zijn dus van groot belang. Slovenië en Denemarken troffen elkaar ook al in de kwalificatie reeks. Denemarken werd voor de Slovenen groepswinnaar. Beide landen eindigden op 22 punten, maar het onderlinge resultaat was doorslaggevend. In Slovenië eindigde de onderlinge ontmoeting in 1-1. In Denemarken werd het 2-1 voor de Denen

Denemarken begon goed aan het duel in Stuttgart. Na ruim een kwartier opende Christian Eriksen de score. Een bijzonder moment voor de aanvallende middenvelder die drie jaar geleden op het EK nog een hartstilstand had gekregen en op het veld gereanimeerd werd. Eriksen nam zijn ploeg in de eenzijdige eerste helft bij de hand in een vrije rol achter de aanvallers Jonas Wind en Rasmus Højlund. De 1-0 ruststand was een matige afspiegeling van de verhoudingen in het veld.

Na de pauze zowaar wat dreiging van Slovenië dat via inworpen tot twee keer toe gevaarlijk werd. Hierna nam Denemarken de regie weer over. Het veldspel van de Scandinaviërs was net als in de eerste helft goed. Veel kansen creëerde het echter niet. Na ruim een uur spelen wel een grote kans voor Rasmus Højlund. De spits van Manchester United kreeg de bal niet langs Slovenië-doelman Jan Oblak. Zo bleef Slovenië in de wedstrijd en ging het toch nog geloven in een goed resultaat. Dat versterkte na een vlammend schot van Benjamin Sesko tegen de paal. Even later volgde de bevestiging met een fraai schot van Erik Janza die in het kwalificatieduel in Denemarken ook al doel trof en zijn land nu fraai langszij schoot via een Deense rug. Zo eindigde de wedstrijd voor Denemarken toch nog in mineur en ging Slovenië nog wel tevergeefs op zoek naar de zege al was het met een punt al meer dan tevreden.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.