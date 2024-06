Slowaakse scheidsrechter fluit laatste groepswedstrijd Oranje tegen Oostenrijk

De laatste groepswedstrijd van Oranje op het Europees Kampioenschap, tegen Oostenrijk, staat onder leiding van Ivan Kruzliak. De Slowaak fluit voor het eerst een wedstrijd van het Nederlands elftal.

De UEFA heeft bekendgemaakt dat Kruzliak de derde groepswedstrijd van Oranje zal fluiten. In Berlijn fungeren Branislav Hancko en Jan Pozor als assistenten, terwijl de Bosnische Irfan Peljto vierde man is. De Duitse Marco Fritz is de VAR.

Artikel gaat verder onder video

Kruzliak floot tot dusver één duel op het EK in Duitsland. Dat deed hij afgelopen woensdag, toen hij de leiding had over de wedstrijd tussen Schotland en Zwitserland. In het duel dat in 1-1 eindigde deelde hij vijf gele kaarten uit.

Overigens is Kruzliak geen onbekende in Nederland. In 2017 floot hij de wedstrijd tussen Manchester City en Feyenoord (1-0) in de groepsfase van de Champions League. In 2021 moest hij het Europa League-duel tussen Lille en Ajax (1-2) in goede banen leiden. Verder heeft hij nog elf wedstrijden van Nederlandse clubs gefloten

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.