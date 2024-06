Spaans toptalent Yamal riskeert boete voor overtreden Duitse wet

Spanje riskeert dit Europees Kampioenschap boetes van de Duitse overheid. Dat heeft alles te maken met , voor wie als zestienjarige andere arbeidswetten gelden dan voor volwassenen in het land dat het EK organiseert.

De Duitse wet verbiedt jongeren onder de achttien om na 20.00 uur nog te werken. Gelukkig voor Spanje en Yamal bestaat er een uitzondering voor atleten. Topsporters onder de achttien mogen in Duitsland tot 23.00 uur werken. Met wedstrijden die om 21.00 uur beginnen, zou dat in principe geen probleem moeten zijn voor Spanje en Yamal als de wedstrijden bij negentig minuten blijven.

Toch is dat niet helemaal het geval. Het is namelijk zo dat het douchen na afloop en de mediaverplichtingen voor deze Duitse wet, die ook voor buitenlanders in Duitsland geldt, ook onder werk vallen. Gebeurt dit na 23.00 uur, riskeert de Spaanse bond een boete van maximaal 30.000 euro. Tot sportieve gevolgen kan het volgens Bild niet komen.

De eerste mogelijke overtreding werd al begaan in het duel van afgelopen donderdag tegen Italië. In de wedstrijd die om 21.00 uur begon, werd het talent rond 22.30 uur naar de kant gehaald, maar de vraag is of hij ook voor 23.00 uur alle werkzaamheden had verricht. Ook in het vervolg van het toernooi zal Spanje nog vaak een boete riskeren, daar alleen een eventuele kwartfinale niet om 21.00 uur gespeeld zal worden. Overigens is de kans dat de Spaanse bond daadwerkelijk een boete krijgt niet heel groot: de Duitse autoriteiten hebben namelijk nog nooit opgetreden tegen dergelijke incidenten in de sportsector.

