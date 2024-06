Spanje declasseert Kroatië, maar houdt hart vast na blessure in tweede helft

Met een 3-1 overwinning op Kroatië heeft Spanje een grote slag geslagen in de ‘poule des doods’. De openingstreffer was voor Alvaro Morata, die daarmee naar de derde plek van de EK-topscorerslijst steeg. Door doelpunten van Fabian Ruiz en Dani Carvajal besliste La Roja het duel nog in de eerste helft; Kroatië kon in het tweede bedrijf geen vuist meer maken. Morata viel wel geblesseerd uit.

Met Spanje - Kroatië stond de eerste kraker van het EK op het programma. Het is niet de eerste keer dat de ploegen van Luis de la Fuente en Zlatko Dalic elkaar op een eindronde treffen: de laatste drie EK’s ontmoetten beide landen elkaar. Dit duel was ook een ontmoeting tussen een aanstormend talent en een ervaren rot. De 16-jarige Lamine Yamal is namens La Furia Roja de jongste EK-speler ooit, terwijl Luka Modric (38) voor de geboorte van de linksbuiten zijn internationale debuut reeds had gemaakt.

Waar zijn ploeg in het sfeervolle Olympiastadion nog moest acclimatiseren, was de Iberische tegenstander vanaf het eerste fluitsignaal bij de les. Hoewel de aanvallende loopacties nog niet volledig uit de verf kwamen, dwong de ploeg met rustig en zorgvuldig combinatiespel de Kroatische tegenstander om in te zakken. Bij balverlies zette de Nations League-winnaar vervolgens enthousiast druk, waar de Kockasti eveneens de nodige problemen van ondervonden. Een opbouwende fout leidde tot de eerste kans voor Morata, maar Fenerbahçe-doelman Dominik Livakovic had er weinig problemen mee.

De ploeg van Dalic leek vervolgens langzaamaan wakker te worden. Aan de hand van de ervaren middenvelders verbeterde het veldspel, maar de pass richting de eindfase miste nog enige precisie. De eerste poging was voor laatbloeier Ante Budimir, maar hij kon zijn kopbal geen richting meegeven. Terwijl de teugels zo in Kroatische handen leken te komen, was het Spanje dat in de counter genadeloos toesloeg. Na een handige onderschepping stuurde Rodri met een handige pass Morata weg. Hij kon niet worden afgestopt en maakte vanaf een meter of vijftien eenvoudig de openingstreffer.

Het publiek hoefde nauwelijks met haar ogen te knipperen voor de volgende treffer in het net lag. Twee minuten later kapte Fabián Ruiz op de rand van het strafschopgebied zowel Modric als Marcelo Brozovic uit, waarna hij de 2-0 binnenschoot. Ajacied Josip Sutalo, die matig voor de dag kwam, zag deze poging onfortuinlijk door zijn benen vliegen. Kroatië kon vervolgens snel iets terugdoen, maar na een matige redding van Unai Simon schoot de talentvolle Lovro Majer wild in het zijnet. Even later stond de middenvelder van VfL Wolfsburg aan de basis van een kansrijke aanval, maar na een halfslachtig schot van Josko Gvardiol kon Budimir net niet binnentikken.

Ondanks het lichte overwicht van de Kroaten was het laatste woord voor Spanje. De verdediging van het ervaren elftal leek met het hoofd reeds bij het rustsignaal, waardoor Dani Carvajal aan hun aandacht kon ontsnappen en de 3-0 binnengleed. Een kwartier in het tweede bedrijf toonde zijn mede-back Marc Cucurella zich erg belangrijk, maar ditmaal in verdedigend opzicht. De inlopende Josip Stanisic leek de 3-1 te kunnen maken, maar de 25-jarige speler van Chelsea voorkwam dat door de bal op de lijn te keren. Daarna ontstond er een scrimmage, maar ook daarin werd er niet gescoord.

In minuut 80 leek er dan toch een treffer voor het sterkere, maar tandeloze Kroatië te komen. Unai Simon ging opzichtig de fout in tegen Lovro Majer, waardoor Rodri zich even later gedwongen zag om Bruno Petkovic in het strafschopgebied neer te tikken. De ingevallen spits zag zijn penalty gekeerd worden, maar kon na de snelle reactie van Ivan Perisic alsnog binnentikken. De reactie van de buitenspeler bleek na tussenkomst van de VAR echter té snel, waardoor de treffer afgekeurd werd. Dat deed echter niets af aan het optreden van de man van Hadjuk Split, die met handige pogingen en aardige voorzetten een sterke invalbeurt neerzette. De 3-0 nederlaag in de ‘poule des doods’ zal zijn land echter allerminst tevreden stemmen.

