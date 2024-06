Sparta bevestigt: Vriends verlaat Rotterdam na acht seizoenen voor buitenlands avontuur

vertrekt na acht seizoenen bij Sparta Rotterdam, meldt de Rotterdamse club via de officiële kanalen. De Kasteelclub maakt niet bekend naar welke club de 33-jarige verdediger overstapt, maar erkent wel dat het om een buitenlands avontuur gaat.

Vriends had tot 1 juli om een beslissing te nemen over zijn toekomst, want na die datum zou de optie om zijn contract met één seizoen te verlengen bij Sparta geactiveerd worden. Daags voor die deadline maken de Rotterdammers nu dus bekend dat aanvoerder de stap gaat maken naar het buitenland. In acht seizoenen bij Sparta speelde de aanvoerder maar liefst 215 officiële wedstrijden en maakte hij een promotie en driemaal de play-offs om Europees voetbal mee.

Vriends kijkt terug op een geweldige tijd bij Sparta en is ontzettend blij dat de club hem een buitenlandse transfer gunt. “Ik was met de club in gesprek om langer te blijven en stond daar ook voor open”, erkent hij, “maar ik heb altijd de wens gehad om een avontuur buiten de grenzen aan te gaan. Daar kwam nu een mooie mogelijkheid, die ik moest grijpen. Mijn periode bij Sparta was onvergetelijk, afscheid nemen valt zwaar en ik ga het zeker missen. Ik vind het mooi dat ik merk dat het me gegund wordt en ik zal Sparta zeker blijven volgen.”

Technisch directeur Gerard Nijkamp vindt het vertrek van Vriends jammer, maar heeft wel begrip voor de routinier. “Bart is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een boegbeeld voor de club. Als ervaren speler is hij, zowel binnen als buiten de lijnen, van grote waarde geweest voor Sparta en heeft hij zijn stempel op de prestaties gedrukt. We hadden hem heel graag langer gehouden, maar begrijpen dat hij deze stap graag wil maken, wij willen hem dan ook alle geluk en succes toewensen op dit mooie avontuur.”

