Steven Bergwijn ergert zich enorm, gaat in de tegenaanval en haalt hard uit

heeft gereageerd op de geruchten over een aanvaring met Micky van de Ven op de training van Oranje. Onlangs werd in de media gesuggereerd dat Van de Ven op de training boos zou zijn geworden op Bergwijn, die op een training iets te hard op de centrale verdediger van Tottenham Hotspur zou zijn ingegleden. Dat is volgens Bergwijn totaal niet het geval, waardoor de berichtgeving in de media voor ergernis zorgt bij hem.

Noa Vahle kreeg het incident op de training mee en legde het verhaal in het programma Vandaag Inside Oranje uit: "Steven Bergwijn probeert zich natuurlijk in de kijker te spelen bij Ronald Koeman, maar dat deed hij zaterdagmiddag alleen niet helemaal op de juiste manier. Hij ging namelijk vol door op de enkel van Micky van de Ven", zei Vahle destijds, die de boze reactie van Van de Ven ook begreep: "Zo'n actie zal je maar het EK kosten. Steven Bergwijn heeft wel zijn excuses aangeboden."

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft Bergwijn zelf in gesprek met Voetbalprimeur gereageerd op de geruchten in de media. De aanvaller van Ajax is niet blij met de berichtgeving: "Ik vind het niet erg als er dingen geschreven worden over mij, maar nu word ik in een negatief daglicht gesteld. Ook door de manier waarop het geschreven wordt. Ik weet niet welke training ze hebben gekeken. Of dat er überhaupt is gekeken. Recht is recht en krom is krom. Er is serieus totaal niks gebeurd", benadrukt Bergwijn. "Ik hou niet van zulke dingen. Er hangt een goede sfeer in de groep en er is helemaal niks aan de hand."

De linksbuiten, die een gretige indruk zou maken op de oefensessies van Oranje, vindt dat felle duels erbij horen op trainingen. Wat er nu wordt geschreven, klopt volgens hem echter totaal niet: "Tuurlijk kan het er soms pittig aan toe gaan, maar er wordt geschreven dat ik doorga op zijn enkel. Alsof ik hem een doodschop heb gegeven. Felle duels horen erbij en als het gebeurt, gebeurt het. Dat is nu niet het geval", zegt de Ajacied tot slot.

