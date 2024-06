Talpa komt met opvallende reactie na nieuws over Wilfred Genee: 'Dit komt bijna nooit voor'

Talpa ontkent dat de Vandaag Inside Oranje Quiz van Wilfred Genee voortijdig wordt stopgezet. Eerder deze week concludeerde tv-expert Tina Nijkamp dat het programma later deze maand wordt stopgezet, maar dat klopt volgens Talpa niet.

Het viel Nijkamp op dat de quiz niet meer in de tv-gids staat op zaterdag 29 en zondag 30 juni – de laatste twee dagen waarvoor de tv-gids beschikbaar was. Ze dacht dat Talpa de stekker uit het programma had getrokken, want fouten in het schema ‘komen bijna nooit voor’. Toch beweert Talpa in een reactie aan Nijkamp dat het inderdaad een foutje betrof.

De quiz zou van 14 juni tot 14 juli dagelijks worden uitgezonden, inclusief de weekenddagen. Maar op zaterdag 29 en zondag 30 juni was het programma niet terug te vinden. Talpa beweert dus dat het programma wel ‘gewoon’ uitgezonden zal worden, al blijven de kijkcijfers erg teleurstellend en valt een voortijdig einde toch nog niet uit te sluiten. Dinsdag volgde een nieuw diepterecord, met minder dan 220.000 kijkers. Daarmee haalde het programma de top 100 niet op dinsdag.

"Wat een blamage!", schrijft Nijkamp daarover op Instagram. "Niet eerder scoorde het merk Vandaag Inside zo slecht. Ze zijn totaal niet gewend aan flops, maar dit is meteen een gigantische. Ik zou zeggen: weg ermee van de zender, dit beschadigt het merk VI misschien nog niet eens zo, maar Wilfred helpt dit niet. Dit gaat misschien toch kleven. Als het nu stopt, kan het nog weggelachen worden. Maar of dat over een maand ook nog kan?"

