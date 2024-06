'Terugkeer naar PSV 'niet helemaal ondenkbaar' voor Zoet, die ook buitenlandse opties heeft'

Voormalig PSV-doelman staat voor een vertrek bij het Italiaanse Spezia. De 33-jarige keeper kon zijn aflopende verbintenis daar met twee jaar verlengen, maar wil dolgraag een nieuw avontuur. Zoet staat in de nadrukkelijke belangstelling van FC Groningen, terwijl een terugkeer bij PSV ook niet ‘ondenkbaar’ is, meldt het Eindhovens Dagblad. De doelman heeft ook een aantal buitenlandse ijzers in het vuur.

De kans is klein dat Zoet bij FC Groningen de concurrent wordt van Hidde Jurjus. Rik Elfrink schrijft dat die berichtgeving ‘vooralsnog incorrect of op zijn minst zeer voorbarig’ is. De elfvoudig Oranje-international heeft wel van andere Nederlandse clubs aanbiedingen gehad, maar hij heeft deze nog in beraad. “Ze voldoen op dit moment nog niet volledig aan zijn verwachtingen”, klinkt het.

Voorlopig neemt Zoet nog geen beslissing over zijn toekomst en wil hij na een lang seizoen eerst nadenken over wat de beste keuze voor hem is. Volgens Elfrink is een terugkeer bij PSV als reservedoelman ‘niet helemaal ondenkbaar’. De landskampioen zal daarvoor wel moeten kijken of hij in het financiële en sportieve plaatje past. Bovendien zal PSV eerst ook afscheid moeten nemen van Joël Drommel. Iets wat volgens de krant nog niet zo heel eenvoudig is, omdat de doelman in Eindhoven een fors salaris opstrijkt.

