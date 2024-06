Geblesseerde Belg komt met opvallend antwoord op vraag over Frankrijk en betrekt Nederland in zijn antwoord

Thomas Meunier denkt nog niet dat het gedaan is met België nadat bekend werd gemaakt dat Frankrijk de nieuwe tegenstander is van de Rode Duivels op het EK in Duitsland. In de groep met Roemenië, Slowakije en Oekraïne kwam België niet verder dan de tweede plek in poule E, waardoor het stuit op de nummer twee van poule D: Frankrijk. De rechtsback van onze zuiderburen, die momenteel kampt met een blessure, betrekt Nederland in zijn antwoord.

Doordat België tweede is geëindigd, speelt het nu in de ronde van de laatste zestien tegen Frankrijk. Zeer ongunstig, zo zou je zeggen. Meunier vreest de Fransen niet. “We wilden niet gelijkspelen, dat gebeurt spontaan. En je kan niet kiezen aan welke kant van de tabel je uitkomt. Trouwens, aan de andere tabelhelft waren er ook geen garanties. Je kunt ook van Nederland verliezen”, legt Meunier uit. “Het is op dit toernooi al vaker gebleken, kijk maar naar Georgië en Portugal. We zijn allemaal zeer tevreden dat we Frankrijk treffen, dat wordt een galawedstrijd. Je moet het positief bekijken.”

Na de wedstrijd Oekraïne – België werden Meunier en consorten uitgefloten. Geen bedankjes aan de supporters. De speler van Trabzonspor geeft tekst en uitleg. “We hebben ons rondje niet gedaan, aangezien er een heel vreemde sfeer hing”, legde de Belgische back uit. “We zijn gekwalificeerd, dus ik begrijp het niet. De reactie van de fans was gewoon disproportioneel. We wilden de fans wél gaan groeten. Maar het begon al bij de vervanging van Lukaku, toen waren er opeens fluitconcerten. Dat begreep niemand, je fluit je recordinternational niet uit, dat doe je niet. Dat boegeroep van de fans was niet nodig. Het moet positief blijven.”

