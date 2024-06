Tom Egbers lanceert in aanloop naar EK eerste speciale podcast sinds terugkeer bij NOS

Tom Egbers heeft weer een programma gemaakt voor de NOS. In aanloop naar het Europees Kampioenschap in Duitsland heeft de presentator een speciale podcast opgenomen genaamd Vergeten Helden.

Voor Egbers is het zijn eerste programma sinds hij weer in de armen is gesloten door de NOS. De presentator had een jaar thuisgezeten nadat hij op inactief was gesteld naar aanleiding van een onderzoek van de Volkskrant waaruit bleek dat hij pestgedrag en intimidatie vertoonde. Bij zijn terugkeer bij de omroep ging Egbers zich focussen op documentaires en podcasts, waarvan de eerste inmiddels is gemaakt.

In de podcast Vergeten Helden duikt Egbers in het verleden van het voetbal. De vier afleveringen gaan over “mensen zonder wie het voetbal niet zou zijn wat het nu is”, schrijft de omroep in een persbericht.

In de afleveringen gaat Egbers in op mensen die betrekking hebben op Schotland, Italië, Nederland en Frankrijk. De afleveringen over Schotland en Italië zijn sinds woensdag te beluisteren, terwijl de afleveringen over Nederland en Frankrijk op donderdag verschijnen.

