Twee Oranje-internationals krijgen al vroeg in de eerste helft de volle laag: 'Schandalig, haal hem eruit!'

Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal voor de ontmoeting met Oostenrijk op een aantal posities gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen Frankrijk. Zo mogen onder meer en het vanaf het begin laten zien, maar zowel de middenvelder van PSV als de verdediger van Feyenoord heeft het in de eerste helft heel, heel lastig. De twee krijgen zelfs de volle laag. Moet Koeman in de rust al ingrijpen?

Veerman gaf in de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland (4-0) zijn visitekaartje af. De middenvelder strooide met passjes en solliciteerde nadrukkelijk naar een basisplaats in de eerste EK-wedstrijd tegen Polen. Zeker bij afwezigheid van Frenkie de Jong leek Veerman de uitgewezen kandidaat voor een plekje op het middenveld. En inderdaad, Koeman koos in de openingswedstrijd voor een middenveld bestaande uit Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten én Veerman. Maar lang duurde het optreden van Veerman niet. Na een ongelukkig en teleurstellend uur moest hij al plaatsmaken voor Georginio Wijnaldum.

Artikel gaat verder onder video

Zijn slechte beurt tegen de Polen kostte Veerman zijn basisplaats tegen Frankrijk. De spelmaker van PSV mocht in de slotfase nog wel even opdraven, maar kon ook daarin een potten breken. In de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk verscheen hij tóch weer aan de aftrap, maar een positieve indruk maken doet hij opnieuw niet. Het Nederlands elftal wordt al vanaf minuut één fel onder druk gezet en daar hebben de middenvelders het moeilijk mee. Veerman lukt het niet om de controle te behouden en is in de eerste helft al een aantal keer betrapt op slordig balverlies.

Naast Veerman heeft ook Geertruida het moeilijk. De verdediger van Feyenoord maakte in de aanloop naar het EK eveneens een goede indruk, maar op een basisplaats hoefde hij in de eerste twee EK-wedstrijden niet te rekenen. Tegen Frankrijk kwam hij wel als invaller binnen de lijnen. Koeman geeft hem in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk de voorkeur boven Denzel Dumfries, maar die beslissing pakt vooralsnog niet goed uit. Oostenrijk kwam er in de openingsfase al een paar keer dreigend door en opvallend genoeg veelal over links, waar uiteindelijk ook het ongelukkige eigen doelpunt van Malen zou ontstaan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.