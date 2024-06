Danny Makkelie krijgt na twee EK-wedstrijden keiharde boodschap van de UEFA

Scheidsrechter Danny Makkelie had op het Europees Kamioenschap voetbal in Duitsland de leiding over twee pouleduels, maar daar blijft het ook bij. De enige Nederlandse arbiter op het eindtoernooi heeft van de UEFA te horen gekregen dat hij de rest van het kampioenschap niet meer zal worden ingezet en is volgens het Algemeen Dagblad inmiddels teruggekeerd naar huis.

Makkelie maakte voor het eerst zijn opwachting in het tweede pouleduel van gastland Duitsland, dat het opnam tegen Hongarije. De Nederlander floot over het algemeen prima, maar kreeg na afloop toch kritiek voor het goedkeuren van de eerste Duitse treffer, die op naam kwam van Ilkay Gündogan. Zelfs Duitse media schreven na afloop dat de treffer van de middenvelder van FC Barcelona afgekeurd had moeten worden omdat er een overtreding aan voorafging.

Daarna kreeg Makkelie ook de leiding over de wedstrijd tussen Italië en Kroatië. De Kroaten leken daarin lange tijd op weg naar de achtste finales, maar moesten in de achtste (!) minuut van de blessuretijd alsnog een gelijkmaker incasseren, waardoor het toernooi er voor hen opzat. Sterspeler Luka Modric, die hoogstwaarschijnlijk bezig was aan zijn laatste eindtoernooi, had er geen goed woord voor over: "Ik weet ook niet hoe de scheidsrechter aan zo veel blessuretijd komt. We verdienden het niet om dit doelpunt tegen te krijgen", sprak de spelverdeler van Real Madrid.

Kroatische media waren nog harder voor Makkelie, die een vermeende overtreding op Ante Budimir over het hoofd zag in de aanloop naar de late gelijkmaker. "De bijdrage van de scheidsrechter doet ons pijn. Een serieus team mag niet twee keer op dezelfde manier vallen. Ook niet als er een 'Nederlandse crimineel' aan de overkant staat. Dit doet echt pijn…", schreef 24sata dan ook.

