Zelfs Duitse media zien fout van Makkelie: 'Het was écht een overtreding'

Duitsland is geweldig begonnen aan het Europees Kampioenschap voetbal in eigen land. In de openingswedstrijd werd Schotland al met 5-1 verslagen, en op woensdagavond werd ook nog eens Hongarije met 2-0 geklopt. De Duitse media zijn lyrisch over het spel van de spelers van Julian Nagelsmann, maar één man springt er toch écht bovenuit.

“GÜNDOGEIL”, dat kopt de Duitse krant BILD na de wedstrijd. “Onze aanvoerder is onze beste man”, leest het verder. “De laatste 16, hier komen we! Onze eerste eindtoernooizege tegen Hongarije sinds 1954 (3-2 in de WK-finale) opent de deur naar een vroege plaats bij de laatste 16. Als Zwitserland wint of gelijk speelt tegen Schotland, zijn we zelfs verzekerd van de eerste of tweede plaats.”

Artikel gaat verder onder video

“Daar staat een team!”, schrijft Frankfurter Allgemeine na de wedstrijd die met 2-0 werd gewonnen. “In de 2-0 overwinning tegen Hongarije corrigeren de spelers van het Duitse nationale voetbalteam elkaars fouten en vormden ze een winnende eenheid. Zelfs een slechte beslissing verandert daar niets aan.”

Die ‘slechte beslissing’ was te danken aan Danny Makkelie, de Nederlandse scheidsrechter. Hij keurde de eerste goal van Duitsland niet af. Zelfs de Duitse pers zag dat dit doelpunt niet had mogen tellen. “De videoscheidsrechter bekeek het tafereel. Ook al wuifde hij de beslissing door, het was echt een overtreding. En daarom een verkeerde beslissing.”

