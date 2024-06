UEFA houdt trieste actie van Nederlandse fans buiten beeld: 'Dit hoort niet thuis op het EK'

Supporters van het Nederlands elftal hebben zich van een slechte kant laten zien tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk. Voordat een hoekschop nam, werd bier zijn richting op gegooid.

Spelers van Frankrijk reageerden verbolgen en ook commentator Jeroen Grueter van de NOS was niet te spreken over de actie. "Het is een vervelende Nederlandse traditie aan het worden die niet thuishoort in de Eredivisie-stadions en ook niet hier op het EK. Het wordt buiten beeld gehouden door door de UEFA, maar het is hinderlijk en vervelend."

Artikel gaat verder onder video

Het incident deed zich voor in de 41ste minuut. Op de tv-beelden was wel wat te zien van de actie, maar volgens Grueter werd een deel dus buiten beeld gehouden. Het ging in ieder geval om meerdere bekers bier.

Volg de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk in ons liveverslag!

© NOS

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.