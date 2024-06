UEFA wil niets weten van kritiek en gunt Makkelie geweldig EK-affiche

Danny Makkelie heeft maandagavond de leiding over de kraker tussen Kroatië en Italië in groep B van het Europees Kampioenschap in Duitsland. Dat is enigszins verrassend, omdat de Nederlandse arbiter eerder deze week nog het mikpunt van kritiek was na een omstreden beslissing in de wedstrijd tussen Hongarije en Duitsland.

De Duitsers waren na de 5-1 overwinning op Schotland ook te sterk voor de Hongaren (0-2), maar zowel tijdens als na afloop van de ontmoeting in Stuttgart werden er serieuze vraagtekens geplaatst bij het besluit van Makkelie om de openingstreffer van Jamal Musiala goed te keuren. De Duitse aanvoerder Ilkay Gündogan leek voorafgaand aan het doelpunt van Musiala een overtreding te begaan op Willi Orban, maar zowel Makkelie als zijn assistenten zagen er geen fout in. Dat kwam de Nederlander op veel kritiek te staan vanuit Hongarije en ook Valentijn Driessen vreesde voor het vervolg van het toernooi voor zijn landgenoot.

Maar de UEFA is niets meer dan te spreken over het optreden van Makkelie, getuige zijn aanstelling voor de kraker tussen Kroatië en Italië, die voor maandagavond 21.00 uur in Leipzig op het programma staat. Er staat nogal wat op het spel in de laatste speelronde in groep B. Spanje is met zes punten uit twee wedstrijden al geplaatst voor de volgende ronde, maar daarachter kan het nog alle kanten op. Italië volgt met drie punten, twee meer dan Albanië en Kroatië. Italië heeft mogelijk aan een punt genoeg om directe kwalificatie voor de knock-outfase veilig te stellen. Bij een Kroatische zege moeten de Italianen plaatsnemen in de wachtkamer.

