Valentijn Driessen vreest: ‘Dan moet je dit soort akkefietjes niet aan je broek hebben hangen’

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn van mening dat Danny Makkelie prima heeft gefloten bij de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije. De Nederlandse arbiter ligt, vooral in Hongarije onder vuur, omdat hij een duw van İlkay Gündoğan op Willi Orban bij de 1-0 van Duitsland niet bestrafte. Toch kan dit incident voor Makkelie nog wel vervelende consequenties hebben, zo vreest Driessen.

“Ik vond dat die verdediger een blok probeerde te zetten”, begint Verweij in de podcast Kick-off Oranje. “Verdedigers die het lichtste duwtje krijgen, die vliegen altijd naar voren. Dan fluit elke scheidsrechter, want dan geven ze de verdedigende partij de vrije trap mee. Ik vond dat hij het contact zocht, hij kreeg het contact en Gündoğan was sterker. Ik denk dat Makkelie hier op het middenveld ook niet voor had gefloten, dus ik vind het een prima beslissing. Dat de VAR daar niet aankomt dat begrijp ik al helemaal, want dit was fiftyfifty.”

Driessen sluit zich aan bij zijn collega Verweij, al voorziet hij wel een probleem voor Makkelie. “Ik vind dat hij een goede wedstrijd heeft gefloten, alleen op dit niveau blijven dit soort akkefietjes aan je hangen. Half Hongarije staat nu op zijn kop en dat moet je eigenlijk zien te vermijden als scheidsrechter als je ver wil komen op het toernooi.”

“Daar kun je vaak zelf niet zo veel aan doen, maar wat betreft kan het geluk tegen je keren”, beseft Driessen. “Ik denk dat in dit geval bij Makkelie, ze kijken niet alleen naar Hongarije maar ook naar Duitsland. Duitsland is het thuisland en dan zal er gezegd worden: toen hebben de Duitsers gemakkelijk een doelpunt cadeau gekregen. Dat gaat aan je kleven. Dat soort dingen moet je niet hebben.”

“Als je voor de finale gaat, en dat gaat Makkelie, want de vorige keer heeft hij het ook prima gedaan, dan moet je dit soort akkefietjes niet aan je broek hebben hangen. Hij heeft die nu al, direct na de eerste wedstrijd, wel aan zijn broek hangen. Bij de volgende schermutseling waarbij je de schijn tegen krijgt, ben je gezien voor de finale”, vreest Driessen.

Verweij is van mening dat je het in zo'n geval nooit goed kunt doen. “De buitenwereld zegt nu, zeker de Hongaren, dat Makkelie een belachelijke beslissing heeft genomen. Alleen dan komt hij dat scheidsrechterskamp in en dan kan ik mij voorstellen dat hij daar op zijn schouder wordt geslagen door Rosetti, want voor de scheidsrechters heeft hij het uitstekend gedaan.”

Aanvallend voetbal het voordeel van de twijfel geven wel wat je wilt als scheidsrechter, erkent Verweij. “Dit was gewoon niet zo heel veel”, beseft hij. Volgens Verweij wordt het wel een probleem voor Makkelie als Duitsland ver komt in het toernooi. “Komt Duitsland in de halve finale, finale dan is hij sowieso weg. Dan kan hij Duitsland niet nog een keer fluiten, ook door dit akkefietje. Maar ik denk dat Makkelie een hele goede beoordeling krijgt”, besluit hij.

