Kritiek op ‘hypocriete’ Koeman: ‘Zij zijn niet verantwoordelijk voor de voorbereiding van het Nederlands elftal’

Valentijn Driessen begrijpt niet dat Ronald Koeman heeft uitgehaald naar FC Barcelona. De bondscoach van Nederland is boos dat de Catalanen niet voorzichtig zijn geweest met , die met een enkelblessure het EK aan zich voorbij moet laten gaan. Volgens Driessen is dit ‘hypocriet’ van de keuzeheer.

“Het is natuurlijk vrij hypocriet”, begint Driessen over de sneer van Koeman naar Barcelona in Kick-off EURO 2024 van De Telegraaf. “Ronald Koeman is daar zelf ook trainer geweest. Hij weet ook dat als de Spaanse landstitel op het spel staat omdat je tegen Real Madrid moet, dan neem je risico’s met een speler. Frenkie de Jong is er zelf bij geweest en hij wilde zelf graag spelen tegen Real Madrid. Dan moet je niet bij Barcelona of Xavi komen, dan moet je bij De Jong zelf zijn.”

De chef voetbal van de krant begrijpt heel goed waarom Barcelona ervoor heeft gekozen om risico met De Jong te nemen. “Zij betalen zijn salaris, dus ze gaan niet half maart al achter hun oren krabben en zich afvragen of hij wel kan spelen bij het Nederlands elftal. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de voorbereiding van het Nederlands elftal, daar is Koeman verantwoordelijk voor. Er zijn meer spelers afgevallen waar ook risico’s mee zijn genomen, dat hoort er nu eenmaal bij. Dan moet je het niet bij Barcelona neerleggen, helemaal omdat hij daar zelf ook trainer is geweest. Als Ronald Koeman daar had gezeten had hij ook Frenkie de Jong gewoon opgesteld.”

Als vervanger voor De Jong heeft Koeman ervoor gekozen Ian Maatsen op te roepen. Dinsdag kwam naar buiten dat ook Teun Koopmeiners verstek moet laten gaan wegens een blessure. Daar riep de bondscoach echter geen vervanger voor op. Koeman was zelf één van de coaches die de UEFA verzocht het maximaal aantal spelers te verhogen van 23 naar 26, dus Driessen begrijpt niets van de keuze met 25 naar het toernooi te gaan.

“Heel vreemd natuurlijk. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij denkt dat hij die andere speler niet nodig heeft, of dat die het niveau van de trainingen naar beneden haalt”, geeft Driessen aan. “Maar je had Calvin Stengs, Guus Til of Kenneth Taylor mee kunnen nemen. Dan heb jij het initiatief genomen dat er 26 spelers moeten zijn, dan kan ik hier met mijn pet niet bij. Je moet verder kijken dan je neus lang is. Na een EK komt er een WK, daar kun je mooi op voorsorteren en iemand toernooi-ervaring op laten doen.”

