Weghorst vertoont 'agressief' gedrag bij Oranje: 'Dat vonden ze niet zo heel leuk'

heeft woensdagmiddag geen vrienden gemaakt bij de Duitse amateurclub TSV Havelse. Daags na de ontluistering tegen Oostenrijk in Berlijn (2-3) speelden de reserves van het Nederlands elftal een oefenduel met de Duitse vierdeklasser. Oranje won met 6-1 en Weghorst nam twee doelpunten voor zijn rekening, maar maakte ook een ‘agressieve’ indruk. Dat vonden de Duitsers niet zo leuk.

Weghorst schoot het Nederlands elftal in november vorig jaar met een doelpunt tegen Ierland naar het Europees Kampioenschap in Duitsland en hoopte stiekem op een basisplaats tijdens het eindtoernooi. Maar Ronald Koeman liet in de aanloop naar de laatste oefeninterlands voor de start van het EK al weten dat Memphis Depay zijn eerste spits zou zijn en Weghorst genoegen moest nemen met een rol op het tweede plek. Weghorst reageerde teleurgesteld, maar ging er niet met bij de pakken bij neer zitten. Hij blijft keihard werken en schoot Oranje in de eerste groepswedstrijd tegen Polen zelfs naar drie uiteindelijk cruciale punten.

Artikel gaat verder onder video

De spits die in het afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor Hoffenheim en nu wordt gelinkt aan een overstap naar Ajax verzorgde dinsdag als invaller nog een assist tegen Oostenrijk. Een dag later was hij een van de reserves die aantraden tegen TSV Havelse. Weghorst scoorde, maar gooide ook de beuk erin. “Weghorst had er nog eentje omver gebeukt”, zo vertelt Valentijn Driessen op de site van De Telegraaf. “Dat vonden ze niet zo heel leuk, vonden ze wel heel agressief. Ze mochten zelf niet zo agressief spelen, maar Weghorst deed dat dus wel”, aldus de verslaggever.

Pijnlijke middag voor De Ligt

Naast Weghorst nam ook Micky van de Ven twee doelpunten voor zijn rekening. “Je kunt als verdediger beter de ballen tegenhouden, maar als je twee keer scoort is dat ook leuk”, zegt Driessen. “Brobbey scoorde en Frimpong trof ook het doel, dus 6-1. Het waren voornamelijk de reserves die speelden. Ook Dumfries deed nog even mee, geen blessures opgelopen. Het werd alleen een pijnlijke middag voor Matthijs de Ligt, want die werd voorbij gespeeld door een speler uit de vierde divisie en die scoorde voor de amateurs.” De Ligt kwam dit EK nog niet in actie voor Oranje.

