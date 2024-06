Optimisme over Oranje uit onverwachte hoek: 'Tegen ieder land op dit EK een kans'

Na afloop van het 0-0 gelijkspel dat het Nederlands elftal vrijdagavond uit het vuur sleepte tegen Frankrijk, komt Valentijn Driessen zowaar met een positief geluid. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft in zijn analyse van de wedstrijd in Leipzig onder meer dat Oranje door niet te verliezen van de vice-wereldkampioen 'niemand hoeft te vrezen' en 'tegen ieder land op het EK een kans heeft'.

Driessen zag hoe bondscoach Ronald Koeman zijn 4-3-3-systeem handhaafde tegen de Fransen, al paste hij de uitvoering daarvan wel aan door Joey Veerman op de bank te houden, Tijjani Reijnders op diens positie te posteren, Xavi Simons op '10' te zetten en Jeremie Frimpong als rechtsbuiten in het elftal te laten komen. "De aanpassingen en de gedachte erachter van Koeman vielen heel goed te verdedigen, maar het maakte Frankrijk ook wel weer heel groot", toont de journalist zich lichtelijk kritisch op die beslissing van de bondscoach.

Artikel gaat verder onder video

Oranje gaf continu het gevoel niet volledig vrijuit te durven spelen", noteert Driessen verderop over het spel van het Nederlands elftal. "In feite hing er de hele wedstrijd een sluier van angst over het Nederlands elftal", meent de journalist dan ook. Toch kan de ploeg van Koeman volgens Driessen absoluut voortborduren op het resultaat: "Met de ervaring tegen Frankrijk in de achterzak kunnen Koeman en de zijnen snel stappen maken en wie weet waar het EK dan kan eindigen voor het Nederlands elftal."

"Wie niet verliest van de vice-wereldkampioen hoeft eigenlijk niemand te vrezen en heeft tegen ieder land op het EK een kans", vervolgt Driessen zelfs, toch behoorlijk optimistisch voor iemand die recent nog live op televisie tot 'de grootste azijnzeiker van Nederland' werd uitgeroepen. Driessen zou Driessen echter niet zijn als hij tot slot niet nog even de Oranje-speler zou benoemen die in het verloop van het toernooi uit een ander vaatje zullen moeten tappen: "Zeker als internationals als Memphis Depay, Simons, Frimpong, Reijnders en Denzel Dumfries een betere versie van zichzelf laten zien dan tegen Frankrijk. Want hun optreden liet in fases te veel te wensen over", besluit de journalist.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.