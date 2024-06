Driessen voorspelt verschuivingen bij Oranje: ‘Ik denk dat één van die twee gaat sneuvelen’

Valentijn Driessen verwacht dat Ronald Koeman één wijziging gaat doorvoeren in zijn elftal voor de wedstrijd tegen Frankrijk. De chef voetbal van De Telegraaf denkt dat óf geslachtofferd zal worden.

“Hij zal nog wel gaan sleutelen aan zijn elftal in vergelijking met de wedstrijd tegen Polen”, begint Driessen in een video van De Telegraaf. “Hij had het iedere keer heel nadrukkelijk over de krachten van Frankrijk. Hij zei er dan wel in een tussenzin achteraan dat we ook ons eigen spel moeten spelen. Dat is natuurlijk ook zo.”

Toch verwacht de journalist dat Koeman wijzigingen gaat doorvoeren. “Je moet enige zekerheid inbouwen, vindt hij als ik hem zo heb beluisterd op de persconferentie.” Driessen denkt dat de bondscoach dat niet zal doen door met vijf man achterin te gaan spelen. "Dan valt heel Nederland over je heen. Stefan de Vrij geeft gisteren ook aan dat alle verdedigers zich heerlijk voelen bij vier man achterin, omdat iedereen op die manier is opgevoed. Dan zou het wel heel gek zijn als hij de voorkeur van zijn spelers naast zich neerlegt. Het zou heel dom zijn alles voor één wedstrijd overboord te gooien.”

Driessen gaat ervan uit dat Koeman zijn zekerheid op het middenveld zal inbouwen. Op de suggestie of hij Simons daarvoor zal opofferen, reageert de journalist instemmend. “Ja, of Veerman opofferen voor defensieve zekerheid. Dan ga je schuiven met Simons. Misschien wel alle twee, maar dat geloof ik niet. Maar ik denk dat één van die twee gaat sneuvelen.”

