Van der Gijp lacht om Cristiano Ronaldo: 'Daar word je ook niet goed van!'

René van der Gijp ziet maar twee landen op het Europees Kampioenschap die met vertrouwen de achtste finales in zullen gaan: Spanje en Frankrijk. In Vandaag Inside Oranje moet de analist vooral lachen om , die in groep F met Portugal ook al zeker is van een plek bij de laatste zestien. Toch ziet zowel Van der Gijp als Johan Derksen ook een positieve ontwikkeling bij de 39-jarige aanvaller van Al-Nassr.

"Ik denk dat Spanje en Frankrijk de enige twee landen zijn die geen angst hebben voor de rest van het toernooi", analyseert Van der Gijp de verrichtingen van de toplanden op het eindtoernooi. "De rest: de Duitsers hebben achterin problemen, de Engelsen spelen als een krant en de Italianen lijken op niks. Ik denk dat dat (Spanje en Frankrijk, red.) wel de enige twee zijn die de zekerheid hebben dat het goed gaat komen."

Presentator Wilfred Genee brengt het gesprek vervolgens op de Portugezen, die na twee duels nog altijd zonder puntverlies zijn. "Die zitten weer met die rare Ronaldo natuurlijk, waar ze de hele 90 minuten rekening mee moeten houden", begint Van der Gijp te lachen. "Daar word ik ook niet goed van op een gegeven moment, maar daar kom je ook niet onderuit. Als je die ernaast zet..." Johan Derksen haakt in: "Ik denk dat dat een rel wordt, dat is niet te geloven."

Toch maakt de routinier, die bezig is aan zijn zesde (!) EK, vooralsnog een behoorlijke indruk op zowel Van der Gijp als Derksen. "Ik moet zeggen dat hij het tot nu toe heel redelijk doet", zegt Van der Gijp. "Hij is 39 die man, net zo oud als Wayne Rooney. Zie je die weleens zitten? Hij heeft 227 interlands ofzo (het zijn er 209, red.), dat is toch niet normaal joh?" Derksen benoemt op zijn beurt als positief punt dat 'het egoïstische eraf is' bij de EK-topscorer aller tijden. Ronaldo oogstte lof door in het tweede pouleduel, afgelopen zaterdag tegen Turkije, in kansrijke positie af te leggen op ploeggenoot Bruno Fernandes, die op aangeven van de vedette de eindstand op 0-3 bepaalde.

Check hieronder het hele fragment uit Vandaag Inside Oranje.

