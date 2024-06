Van der Vaart ergert zich tijdens interview van Xavi Simons aan NOS-collega

Rafael van der Vaart heeft zich geërgerd aan het interview dat NOS-collega Thierry Boon afnam bij doelpuntenmaker . Volgens de 109-voudig international van het Nederlands probeerde de verslaggever een beetje frictie te creëren en daar wordt Van der Vaart ‘een beetje moe van’.

Aan het einde van het interview werd Simons gevraagd of hij verwachtte in de basis te staan op het EK omdat de concurrentie in de vorm van Jeremie Frimpong groot is. De aanvaller annex middenvelder moest daar zelf echter niets van weten. “Hoezo concurrent? Het is gewoon een teamgenoot”, aldus Simons. “Ik geniet ook van hem. Hij heeft een uitstekend seizoen gehad bij Leverkusen en ik bij Leipzig. Hij is mijn vriend, ik ben blij voor hem. Hij heeft ook zijn eerste goal en zijn eerste assist. Dat is belangrijk. We moeten geen concurrentie creëren. Hij is ook gewoon een teamgenoot die ook daar speelt en dat is het beste voor het team.”

Van der Vaart is blij met het antwoord dat Simons gaf op de vraag. “Ik vind dat wel een goed antwoord hoor. Ik word ook wel een beetje moe van die vragen om een soort van frictie te creëren”, is hij kritisch op zijn collega. “Misschien moet het wel als journalist hoor, ik heb daar geen verstand van.”

De voormalig middenvelder vindt dan ook dat je het een ander niet hoeft te misgunnen. “Dat gevoel wordt altijd een beetje gegeven. Natuurlijk wil je altijd spelen en als hij goed is dan speelt hij. Vandaag scoort hij en hij had wel kunnen zeggen dat hij daar blij mee is vind ik. Voor de rest mag het wel een beetje beter natuurlijk.”

