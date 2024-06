Van Gangelen: 'Ik heb zitten schelden voor de tv, verschrikkelijk'

Jan Joost van Gangelen is totaal niet te spreken over de twee bondscoaches van Frankrijk en Engeland, respectievelijk Gareth Southgate en Didier Deschamps. Zij spelen volgens de ESPN-presentator veel te defensief voetbal, met toch veel kwaliteit in de ploeg.

Tijdens EK-praat worden de favorieten voor het huidige EK nog eens doorgenomen. Van Deschamps heeft Van Gangelen geen hoge pet op. "Een verschrikking die kerel, wegwezen. Die gaat nooit het achterste van zijn tong laten zien en dat met al die mooie spelers."

Als Kees Luijckx vraagt of er nog verschil zit tussen Deschamps en Southgate, is Van Gangelen resoluut. "Vind ik niet. Ze spelen allebei van dat labbekakken-schijtvoetbal. Als je zoveel goede spelers hebt... Verschrikkelijk. Voetbal is toch entertainment? Ik word er zo kwaad om, heb vanmiddag ook zitten schelden voor de tv. Zoveel spelers met snelheid, dynamiek, technisch vaardig. En Deschamps staat daar maar als een muppet langs de lijn, met zijn gebogen mondje."

Op de wedstrijd Engeland - Denemarken werd nog extra ingegaan, waarbij de Britten totaal niet goed voor de dag kwamen. Denemarken troefde de ploeg van Gareth Southgate steeds weer af en de Engelsen konden weinig tot niks creëren. "Als je 85 miljoen inwoners hebt en je bovenaan de voedselketen staat, dat je dan gaat wachten en kijkt hoe het loopt... Dat kan toch niet?"

De beide bondscoaches in kwestie moeten volgens Van Gangelen een voorbeeld nemen aan de bondscoach van de Spaanse ploeg, Luis de la Fuente. "Deze jongens mogen alles doen wat ze willen, net als bij Marco van Basten in 2008." Op het EK in dat jaar maakte Oranje Frankrijk (3-0) en Italië (4-1) met de grond gelijk door aanvallend en attractief voetbal te spelen. In de kwartfinale werd echter verloren van het Rusland van Guus Hiddink. "Het maakt niet uit hoe het afloopt, wij praten meer over die wedstrijden dan over het WK in 2010."

