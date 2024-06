Van Persie glundert na eerste training Heerenveen: 'Dat biedt perspectief en geeft hoop'

Robin van Persie staat deze zaterdag voor het eerst op het veld als hoofdtrainer van sc Heerenveen. Na afloop van de eerste training van de voorbereiding staat de in de Eredivisie debuterende oud-international glunderend voor de camera's en is hij niet te beroerd een tipje van de sluier te lichten over de aankopen die de Heerenveen-supporters nog mogen verwachten.

Van Persie heeft overduidelijk heel veel zin in zijn eerste trainersklus op het hoogste niveau. "Geweldig, de sfeer zit er goed in, er is heel veel support en het was volgens mij ook een hele leuke training vandaag. Ik vond hem tenminste heel leuk om te zien en te beleven", zegt de Rotterdammer voor de camera's van Omroep Friesland. "We zijn de afgelopen weken heel erg bezig met alle voorbereidingen. Van weekschema's tot jaarplanningen tot afspraken, maar uiteindelijk is dit natuurlijk het leukste. Lekker de wei in met de spelers en dan gaan bouwen aan een speelwijze, stap voor stap beter worden."

Artikel gaat verder onder video

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal - die Memphis Depay steeds dichterbij ziet komen - toont zich tevreden met de drie aanwinsten die Heerenveen reeds heeft gestrikt voor het nieuwe seizoen. De Friezen nemen verdediger Sam Kersten transfervrij over van PEC Zwolle, betalen VVV-Venlo ruim drie ton voor aanvallende middenvelder Levi Smans en haalden met Danilo Al-Saed, die voor negen ton overkomt van het Noorse Sandefjord, de opvolger van de hoogstwaarschijnlijk vertrekkende smaakmaker Osame Sahraoui binnen. "We hebben al drie hele goede spelers binnengehaald, daar ben ik heel blij mee", zegt Van Persie. Bovendien stond zaterdag een aantal spelers van de Onder-21 op het trainingsveld: "Dat biedt perspectief en geeft hoop. Ik weet hoe belangrijk het is voor iedere club, om die doorstroom ook echt een kans te geven", zegt de trainer.

Toch is de club nog niet uitgewinkeld, als het aan Van Persie ligt. "Het is nog vroeg om hier een oordeel over te geven, maar we zijn dagelijks bezig met de witte vlekken, zoals dat zo mooi heet. De posities waar eventueel nog wat bij zou kunnen", legt de trainer uit. "Dus we zijn druk met elkaar bezig om daar, als de mogelijkheid er is, nog één of twee spelers bij te halen." Van Persie wil echter niet prijsgeven om welke specifieke posities het gaat: "Dan moet je echt bij Ferry (de Haan, red.) zijn", lacht de trainer breed.

De eerste training van Robin van Persie als trainer van sc Heerenveen! 🔵⚪ pic.twitter.com/u2BgEBmLxp — ESPN NL (@ESPNnl) June 29, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

Een opvallende verschijning in de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde.