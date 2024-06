Vaste gast maakt uitglijder bij Vandaag Inside en moet vrezen voor zijn plek

Chris Woerts heeft zaterdag onjuiste informatie verspreid over het Nederlands elftal. De sportmarketeer zei dat de UEFA opdraait voor de kosten van het trainingskamp van Oranje in Wolfsburg, maar dat blijkt anders te liggen. De vaste tafelgasten van Vandaag Inside vragen zich af waarom Woerts nog wordt uitgenodigd bij het programma.

Journalist Noa Vahle liet in de uitzending weten dat de informatie onjuist was. “Chris zei gisteravond bij jullie aan de bar dat het base camp in Wolfsburg allemaal door de UEFA wordt betaald, maar ik kreeg vanmiddag een appje van de perschef dat het niet helemaal klopte wat Chris zei. De KNVB betaalt namelijk alles en dat betalen ze uit de inkomsten van het toernooi. Dus lekker gedaan weer, Chris”, zei Vahle.

Artikel gaat verder onder video

Ondertussen moesten met name René van der Gijp en Wilfred Genee hard lachen. “Chris zat er weer lekker in. Waarom nodigen we die man nog uit eigenlijk?” Johan Derksen zei zich vooral te hebben verbaasd over het ‘amateurtoneel met een verhuisdoos’, doelend op de doos die Woerts meenam naar de uitzending, met nieuws over Vitesse. “Wie bedenkt dat? Wie zet dat in scène? Het was een en al bullshit.”

Van der Gijp vond de actie ook onnodig. “Dit programma is al gek genoeg. En dan hoef je echt niet gekker te doen. Als je gewoon jezelf bent, word je buiten al gearresteerd.” Derksen antwoordde: “Ik vind wel dat we ernaar moeten streven dat wat we zeggen tegen het kloppen aan zit. En daar is bij hem geen sprake van.” Genee zei lachend: “Het komt bij hem niet eens in de buurt.”

Tafelgast Olcay Gulsen zei vervolgens dat ze Woerts incompetent vindt, iets wat ze ook zei in een vorige uitzending toen ze gelijktijdig te gast waren. “Nou, dat is heel goed samengevat”, vond Derksen. “Een volwassen man die voor de tv een item maakt met ratjes en marmotten… een marmot moet dan door een hokje lopen en als het vlaggetje van Frankrijk boven het hokje staat, dan wint Frankrijk. Dan moet je professionele hulp zoeken.” Gulsen lachte: “Is dit serieus? Die man is knettergek.” Derksen: “Het lullige is dat het wel een heel aardige man is.”