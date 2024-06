Tranen bij oud-Eredivisiespeler na uitblijven EK-oproep: 'Alsof een vloerkleed onder je voeten vandaan wordt getrokken'

had het heel zwaar toen de bondscoach van Duitsland, Julian Nagelsmann, hem belde om te vertellen dat hij niet mee zou gaan naar het EK in eigen land van komende zomer. Met zijn vrouw huilde hij 'minutenlang'.

In mei werd Gosens gebeld door Nagelsmann, die slecht nieuws voor hem had. Tijdens Home Advantage, een documentaire op de Duitse zender ZDF, vertelt de linkervleugelverdediger van eerder Vitesse, FC Dordrecht en Heracles Almelo hierover. "Ik voelde me al heel slecht. Toen ik werd gebeld, zat ik in de auto na een nederlaag tegen FC Köln."

Artikel gaat verder onder video

Tijdens het EK van 2021 kwam Gosens nog in alle duels van Duitsland in actie. "Nagelsmann zei: 'Sorry Robin, ik kan je niet meenemen'. Hij zei dat hij me enorm waardeert, maar dit seizoen met Union Berlin niet goed genoeg was. Niets kan je voorbereiden op zo'n moment. Het was alsof een vloerkleed onder je voeten vandaan wordt getrokken. Na het gesprek barstte ik gewoon in tranen uit. Ik belde mijn vrouw en samen hebben we minutenlang gehuild."

Gosens heeft ondertussen twintig interlands voor Die Mannschaft op zijn naam staan. Voor zijn overstap naar Berlijn speelde hij in de Serie A voor Internazionale en Atalanta Bergamo. In het seizoen 2016/2017 was hij voor het laatst te bewonderen op de Nederlandse velden, als speler van Heracles. Op de positie van Gosens kiest Nagelsmann de komende weken waarschijnlijk voor Maximilian Mittelstädt of David Raum.

