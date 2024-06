Vernederend geluid hoorbaar in minuut 19 bij Nederland - Oostenrijk

Het Nederlands elftal is onthutsend zwak begonnen aan de laatste poulewedstrijd tegen Oostenrijk. De ploeg van Ronald Koeman werd in de beginfase compleet overlopen en dat bleek uit een moment in minuut negentien, toen het Oostenrijkse publiek een vernederend geluid maakte.

LIVE: volg hier de ontwikkelingen bij Nederland - Oostenrijk!

Artikel gaat verder onder video

Te zien was de ploeg van Ralf Rangnick in minuut achttien de bal in bezit kregen, om hem vervolgens anderhalve minuut in bezit te houden. Hoewel Oranje van alles probeerde om de bal af te pakken, tikte Oostenrijk zich met goed positiespel uitstekend onder de druk uit. Dit spelbeeld zette zich zolang door, dat zelfs het publiek het begon op te vallen. Iedere keer als de Oostenrijkse ploeg een bal overspeelde, klonk er gejuich vanuit de tribunes.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.