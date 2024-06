'Hoe bozer hij is dat hij niet speelt, hoe beter voor het Nederlands elftal'

Bondscoach Ronald Koeman maakte maandag overduidelijk dat voorlopig zijn eerste spits blijft tijdens het Europees Kampioenschap. Dat betekent dat , die eerder aangaf het gevoel te hebben steeds dichterbij een basisplaats te komen in het Nederlands elftal, dinsdag tegen Oostenrijk andermaal plaatsneemt op de bank. Mike Verweij verwacht dat Oranje weleens garen zou kunnen spinnen bij de frustratie die zijn aanhoudende reserverol bij Weghorst op zou kunnen wekken.

Depay speelde afgelopen vrijdag tegen Frankrijk (0-0) geen beste wedstrijd, maar staat desondanks tóch aan de aftrap in het afsluitende groepsduel van Oranje, zo maakte Koeman maandag al duidelijk tijdens de persconferentie. "Dat is natuurlijk het euvel waar het Nederlands elftal mee te maken heeft", zegt chef voetbal Valentijn Driessen van De Telegraaf in de podcast Kick-Off. "Achter Depay is er natuurlijk weinig."

Koeman heeft naast Weghorst met Joshua Zirkzee en Bryan Brobbey voldoende opties in de punt van de aanval meegenomen naar Duitsland. "Nu deed Zirkzee het goed op de training", zegt Driessen, "maar als je dan ziek raakt vlak voor de wedstrijd en je moet los van de groep van Wolfsburg naar Berlijn reizen, wéér met de auto, dan kun je die jongen natuurlijk niet in de basis zetten." Mike Verweij haakt in en denkt niet dat Zirkzee anders wél aan de aftrap had gestaan tegen Oostenrijk: "Al was hij niet ziek geweest en had hij er veertig ingeschoten op de training..."

"Maar dan had je wel een alternatief gehad, dat heb je nu niet. En Brobbey is ook geblesseerd geraakt, dat risico is gewoon veel te groot", vervolgt Driessen. "Maar misschien betekent dit wel dat Memphis zodanig geprikkeld is dat hij beter gaat spelen dan tegen Frankrijk. En dat valt wel te hopen, want er is natuurlijk een tijd dat het vertrouwen ophoudt." Verweij zoomt vervolgens in op het perspectief voor Weghorst: "Hij zei enerzijds te hopen op een basisplaats, maar voor deze rol kan hij zich ook gigantisch oppompen. Dus daar zal hij zich bij moeten neerleggen. En volgens mij: hoe bozer Wout is dat hij niet speelt, hoe beter dat voor het Nederlands elftal is."

