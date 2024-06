'Oud-Feyenoorder Nelson overweegt vertrek bij Arsenal, The Athletic onthult stevig prijskaartje'

Voormalig Feyenoord-huurling heeft zijn club Arsenal laten weten dat hij openstaat voor een zomers vertrek. De 24-jarige buitenspeler kwam afgelopen seizoen maar mondjesmaat in actie namens The Gunners en staat in de belangstelling van vier Premier League-clubs, zo schrijft The Athletic. Arsenal zou echter een stevig prijskaartje om de nek van Nelson hebben gehangen.

Nelson doorliep de jeugdopleiding van Arsenal en werd door die club twee keer verhuurd voordat hij vast onderdeel werd van de selectie. In het seizoen 2018/19 leende de club uit Noord-Londen hem uit aan het Duitse 1899 Hoffenheim, drie jaar later toog de buitenspeler naar Rotterdam. Namens Feyenoord kwam Nelson in het seizoen 2021/22 tot 33 wedstrijden in alle competities, waarin hij vier keer scoorde en zeven assists liet noteren. De Engelsman was onder meer basisspeler in de met 1-0 verloren finale van de Conference League tegen AS Roma.

Na zijn succesvolle verhuurbeurt keerde Nelson terug in Londen. Trainer Mikel Arteta deed in het seizoen 2022/23 regelmatig een beroep op hem, maar gunde het jeugdproduct afgelopen seizoen welgeteld vier basisplaatsen, waarvan slechts eentje in de Premier League. Toch wenste de club in de winterstop niet mee te werken aan een tussentijds vertrek, omdat Arsenal na de winterstop nog streed om zowel de landstitel als de Champions League.

Omdat hij naarmate de tweede seizoenshelft vorderde veelvuldig buiten de wedstrijdselectie werd gehouden, wil Nelson deze zomer mogelijk een transfer maken. The Athletic schrijft dat er in ieder geval vier Premier League-clubs zijn die de buitenspeler graag zouden inlijven: Crystal Palace, Fulham, Nottingham Forest en West Ham United. Arsenal zou een transfersom van 20 miljoen pond (23,7 miljoen euro) inclusief bonussen voor Nelson willen ontvangen. Zijn contract loopt nog door tot medio 2027.

