Virgil van Dijk neemt het op voor bekritiseerde Oranje-ploeggenoot: 'Ik heb alle vertrouwen in hem'

, de aanvoerder van het Nederlands elftal, neemt het in gesprek met Noa Vahle op voor ploeggenoot . De 21-jarige speler die afgelopen seizoen indruk maakte in het shirt van RB Leipzig oogstte met zijn optredens tegen Polen en Frankrijk vooral kritiek, maar Van Dijk houdt vertrouwen in de kwaliteiten van de talentvolle aanvaller annex middenvelder.

Vahle interviewt Van Dijk zondag namens Vandaag Inside en brengt het gesprek op zeker moment op de prestaties van Simons - en de reacties daarop. Als eerste wil de verslaggeefster weten of er - in de ogen van de captain - 'teveel verlangd wordt' van zijn jonge medespeler. "In denk niet dat dát van hem verlangd wordt, maar ik denk dat het iets van deze tijd is, waarbij het verwachtingspatroon gewoon heel hoog is. Dat is iets waar hij mee moet leren omgaan, het is nou eenmaal zo", antwoordt Van Dijk.

Toch denkt Van Dijk dat Simons dat kan: "Ik heb alle vertrouwen, het is een geweldig talent. Hij wil hard werken en beter worden. En moeilijke momenten in zijn carrière zullen hem alleen maar sterker maken, uiteindelijk. Dat is het allerbelangrijkste." Daarbij moet Simons zich ook niet teveel aantrekken van wat er over hem gezegd en geschreven wordt, denkt Van Dijk: "Iedereen heeft zijn eigen mening, op verschillende platformen worden die naar buiten gebracht. Dan kan het iets groter worden dan het uiteindelijk misschien wel moet zijn. Het hoort er nou eenmaal bij en ik denk dat hij dat ook wel beseft. Maar het is niet altijd even makkelijk om daarmee om te gaan", besluit de speler van Liverpool.

Bekijk hieronder het hele interview van Noa Vahle met Virgil van Dijk, waarin de aanvoerder ook vooruitblikt op het afsluitende pouleduel met Oostenrijk.

