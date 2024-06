Van Dijk reageert op kritiek Van Basten: 'Ik ben ook niet gek'

reageert vrijdagochtend op de persconferentie van het Nederlands elftal op de kritiek van Marco van Basten. De aanvoerder van Oranje kan zich vinden in de twee punten waarop de analist meer van hem verwacht, en hoopt zich dinsdag in de achtste finale tegen Roemenië van een betere kant te laten zien.

Van Basten liet zich gedurende het WK dat anderhalf jaar geleden in Qatar werd gespeeld al veelvuldig kritisch uit over Van Dijk, die in de ogen van San Marco leiderschapskwaliteiten ontbeerde. Ook in Duitsland moet de verdediger van Liverpool het veelvuldig ontgelden bij de analist die gedurende het toernooi de camera's van Ziggo verruilt voor die van de NOS. Van Basten toont zich nu niet alleen kritisch op de leidersrol van de verdediger, maar ziet ook dat Van Dijk niet altijd doordekt waar dat wel zou moeten.

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg vraagt Van Dijk - die in Qatar nog geprikkeld reageerde op de oud-bondscoach - vrijdagochtend hoe hij naar de kritiek van Van Basten kijkt. "Dat doordekken-verhaal... eerlijk gezegd: dat zijn momentopnames in de wedstrijd, waarvoor je wel of niet kiest. Dus dat vind ik lastig. Maar: de kritiek, en zeker na de laatste wedstrijd (tegen Oostenrijk, red.), kan ik volkomen begrijpen", reageert de captain.

Van Dijk hoopt zich in de achtste finale, waarin Roemenië komende dinsdag de tegenstander is, dan ook te verbeteren. "Daar ben ik mee aan de slag, dat neem ik mezelf natuurlijk ook kwalijk. Ik ben ook niet gek, ik weet natuurlijk zeker wel wanneer het beter kan en beter moet. Daar werk ik aan, ik vind ook zeker wel dat het beter gaat. Maar afgelopen wedstrijd vind ik wel dat ik daar inderdaad niet mijn beste wedstrijd in heb gespeeld. Dat kan, dat mag, maar hopelijk niet zo vaak. Dit seizoen is dat bijvoorbeeld niet zo vaak gebeurd", refereert hij aan zijn prima seizoen in Liverpool.

Lead by example

"De verantwoordelijkheid die ik heb, neem en wíl nemen is hoog. Vooral bij Oranje, maar bij Liverpool natuurlijk net zo", vervolgt Van Dijk. "Dus dat raakt me wel, daar hebben we de afgelopen dagen ook over gesproken. Ik vind zelf ook dat ik daar beter in kan en moet." Over zijn rol als aanvoerder: "Ze zeggen in Engeland altijd 'lead by example', dat is het begin. De afgelopen wedstrijd liep natuurlijk het hele elftal niet, maar ik kijk vooral naar mezelf, dat ik op dat gebied veel meer kon brengen. Laat het dinsdag een mooie wedstrijd zijn om dat te laten zien", besluit Van Dijk.

