'Vitesse laat oog vallen op middenvelder van Champions League-deelnemer'

Vitesse wil FC Twente-middenvelder graag op huurbasis overnemen, meldt Leon ten Voorde van De Twentsche Courant Tubantia. De twintigjarige middenvelder, die geboren is in Georgië, zette in juni vorig jaar nog zijn handtekening onder een tweejarig contract met een optie voor nog een jaar bij de Tukkers, maar komt niet voor in de plannen van trainer Joseph Oosting.

Dinsdagochtend werd de licentie van Vitesse ingetrokken, maar de Arnhemmers zijn in beroep gegaan tegen deze beslissing van de licentiecommissie. De club van trainer John van den Brom heeft daarom nog altijd de hoop dat het in augustus van start kan gaan in de Keuken Kampioen Divisie en is daarom ook bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Vitesse trapt het nieuwe seizoen af op 9 augustus met een thuiswedstrijd tegen Telstar.

Yegoian werd lange tijd als een groot talent binnen de jeugdopleiding van FC Twente gezien. Het leek er dan ook op dat het niet lang zou duren voordat hij een definitieve plek in het eerste elftal zou verwerven, maar een definitieve doorbraak bleef uit. De jongeling deed regelmatig mee in oefenduels van het eerste, maar kon de laatste stap vooralsnog niet zetten en bewees niet dat hij het gewenste niveau aan kan. Inmiddels geeft Oosting de voorkeur aan andere, zelf opgeleide, spelers, waaronder Gijs Besselink. Zo maakt Yegoian ook geen deel uit van de groep spelers waarmee FC Twente is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Yegoian is geboren in Georgië en kwam op jonge leeftijd met zijn ouders naar Nederlands. Als negenjarig talent kwam hij in de jeugdopleiding van Ajax terecht, waarna hij in de zomer van 2018 de overstap maakte naar FC Twente.