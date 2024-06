Voorloting UEFA goed nieuws voor Ajax: sterke opponent valt af

Hoewel de loting voor de tweede voorronde van de Europa League pas vanmiddag wordt verricht, heeft Ajax nu al meer duidelijkheid over de mogelijke tegenstanders. De UEFA heeft een voorloting verricht en daaruit is gebleken dat Ajax onder meer het Griekse Panathinaikos ontloopt.

Ajax heeft bij de loting, die om13.00 uur plaatsvindt in het Zwitserse Nyon, een geplaatste status. Voorafgaand aan deze loting is er door de Europese voetbalbond een voorloting verricht, waardoor het aantal potentiële tegenstanders is teruggebracht. Eerder werd al duidelijk dat Ajax onder meer Sporting Braga (Portugal), Trabzonspor (Turkije), Rapid Wien (Oostenrijk) en Cercle Brugge (België) ontloopt. De voorloting heeft duidelijk gemaakt dat Panathinaikos (Griekenland), Maccabi Petah Tikva (Israël) en de winnaars van Elfsborg (Zweden) - Pafos FC (Cyprus) en Paksi FC (Hongarije) - Corvinul Hunedoara (Roemenië) ook zijn afgevallen als mogelijke tegenstanders.

Ajax is geplaatst in groep 1 en kan tijdens de loting nog gekoppeld worden aan het Kilmarnock FC (Schotland), Silkeborg IF (Denemarken), Vojvodina Novi Sad (Servië) en de winnaars van Ružomberok (Slowakije) - FC Tobol (Kazachstan) en KF Llapi (Kosovo) - Wisla Krakau (Polen). Veel spelers van het Schotse Kilmarnock hopen dat ze gekoppeld worden aan Ajax.

Waar is de Europa League-loting te zien?

Zoals gezegd wordt de loting woensdagmiddag om 13.00 uur verricht in het Zwitserse Nyon. De loting wordt niet live uitgezonden op televisie, maar is wel te volgen via de site van de UEFA.

