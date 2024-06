Jan Vertonghen arriveert in T-shirt van Nederlands duo bij trainingscomplex

meldde zich vrijdag bij de nationale ploeg van België voor de voorbereiding van het EK. Bij de aankomst van de verdediger viel het zwarte T-shirt op dat hij droeg.

Vertonghen droeg namelijk een T-shirt van de Nederlandse rapformatie The Opposites. Het duo, bestaande uit rappers Twan van Steenhoven (beter bekend als Big2) en Willem de Bruin (bekend als Willy), is al twintig jaar prominent aanwezig in de Nederlandse muziekscene en bekend van onder meer de hits Sukkel voor de liefde en Slapeloze Nachten.

Artikel gaat verder onder video

Vertonghen speelde van 2003 tot de zomer van 2012 in Nederland voor Ajax, met tussendoor een halfjaar op huurbasis bij RKC Waalwijk. Hij was daarna actief voor Tottenham Hotspur en Benfica, alvorens hij in de zomer van 2022 terugkeerde in België bij Anderlecht. Met de grootmacht uit Brussel eindigde Vertonghen het afgelopen seizoen na play-offs als derde in Jupiler Pro League.

© Imago

