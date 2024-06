Voormalig Ballon d’Or-winnaar Baggio en zijn gezin slachtoffer van gewelddadige overval tijdens Spanje - Italië

Roberto Baggio en zijn gezin zijn donderdagavond slachtoffer geworden van een gewelddadige overval. Volgens La Corriere del Veneto is de Italiaanse voetballegende, en voormalig Ballon d’Or-winnaar, overvallen door vijf gewapende mannen. Hierbij zouden Baggio en zijn familie zijn geslagen, opgesloten en vervolgens bestolen.

De 57-jarige Baggio zou samen met zijn vrouw en drie kinderen de wedstrijd tussen Spanje en Italië (1-0) hebben gekeken, waarna omstreeks 22.00 vijf mensen, allen gewapend, inbraken in de villa van de voetballer in Altavilla Vicentina. Het zou gaan om een groep professionals, gezien de manier waarop zij hebben geopereerd. De keuze om tijdens de wedstrijd van de Azzurri in actie te komen was niet toevallig. De beveiligingssystemen in het huis zouden ten tijde van de overval zijn uitgeschakeld, aangezien Baggio en zijn familie gewoon thuis waren.

Artikel gaat verder onder video

Terwijl de overvallers het huis betraden probeerde Baggio een van de inbrekers te lijf te gaan, maar na een korte worsteling kreeg de voormalig voetballer een klap op zijn hoofd met een pistool. Vervolgens werd hij met zijn gezin opgesloten in de kamer, waarna de inbrekers iedere kamer op zijn kop zetten en de villa leegroofden.

Toen Baggio eenmaal doorhad dat de overvallers waren vertrokken, brak hij de deur open en schakelde hij de politie in. Nadat de politie de Italiaan en zijn gezin hadden gehoord en de bewakingsbeelden in handen had gekregen, werd Baggio overgebracht naar de spoedeisende hulp. Hier werd zijn hoofdwond gehecht. De overige gezinsleden beleefden angstige momenten, maar raakten niet gewond.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder keert Hélène Hendriks de rug toe na minutenlange monoloog

Jack van Gelder besluit Hélène Hendriks de rug toe te keren na een flauwe opmerking.