Rooney laat opeens de naam van een Ajacied vallen: 'Ik had hem meegenomen'

Wayne Rooney had geselecteerd voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. De middenvelder tekende begin dit jaar bij Ajax om in beeld te blijven bij de nationale ploeg, maar bondscoach Gareth Southgate deed uiteindelijk geen beroep op hem. Rooney is echter van mening dat zijn land de voormalig Liverpool-aanvoerder goed had kunnen gebruiken.

Henderson verliet het Europese continent vorig jaar zomer voor een avontuur in Saudi-Arabië, maar dat liep op niks uit. De middenvelder hield het na een halfjaar alweer voor gezien en tekende bij Ajax. Henderson werd door de Amsterdammers vol tromgeroffel binnengehaald, maar ook in de Johan Cruijff ArenA heeft hij vooralsnog weinig laten zien. Mede door blessureleed speelde Henderson tot op heden pas twaalf wedstrijden voor Ajax. Zijn optredens daarin waren niet voldoende om Southgate te overtuigen hem mee te nemen naar het EK in Duitsland.

Maar Rooney had voor Henderson dus wél een plekje vrijgemaakt in de definitieve selectie. “Ik zei het voorafgaand aan het toernooi, ik denk dat Jordan Henderson… Ik had hem meegenomen omdat ze niet specifiek die ervaring hebben op het middenveld”, zei de voormalig voetballer van onder meer Everton en Manchester United vrijdagavond in de uitzending van BBC Sport. Rooney denkt bovendien dat Henderson met zijn ‘stem’ een belangrijke rol had kunnen spelen. “Zelfs Harry (Kane, red.) is niet luid genoeg. Hij spreekt niet zoveel als waarschijnlijk zou moeten.”

Rooney denkt dat Henderson die rol wél op zich had kunnen nemen. “Iets meer ervaring op die plek en in het kamp, want ze zijn heel erg onervaren”, aldus de voormalig international over de selectie van Southgate.

