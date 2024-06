Weghorst stuurde vlak voor wedstrijd opvallende appjes aan zijn vriendin: 'Ik kan ze laten zien'

Wout Weghorst voelde voorafgaand aan de wedstrijd tussen Polen en Nederland al dat hij een sleutelrol zou spelen. De spits, die in de slotfase het winnende doelpunt maakte, stuurde zijn vriendin Nikkki van Esch berichtjes die een voorspellende waarde bleken te hebben.

Tegen de NOS zegt Weghorst ‘heel blij’ te zijn. “Dit is onbeschrijfelijk. Zo’n eindtoernooi is heel speciaal. Het gevoel was heel goed bij ons allemaal. Het is belangrijk om dat vast te houden en te versterken. Ik was er klaar voor, dat was ik vorige week al”, zegt Weghorst, die achter Memphis Depay de tweede spits van Oranje is.

Artikel gaat verder onder video

“Het is me duidelijk gezegd wat mijn rol is. Dan moet je zorgen dat je er maximaal bent voor je team. Persoonlijk is het natuurlijk een droomscenario. Ik denk dat we een heel goede eerste helft speelden. Als we de kansen afmaakten, hadden we onszelf een makkelijkere wedstrijd bezorgd”, erkent Weghorst.

Dit is de vriendin van Wout Weghorst en zo heten zijn kinderen

Journalist Jeroen Stekelenburg vroeg of Weghorst tijdens de eerste helft al voelde dat hij wilde invallen. “Ja”, antwoordde de spits, die moest wachten tot minuut 81. Hij voelde dat hij zou scoren. “Ik kan je de appjes laten zien. Ik zei vanochtend tegen m’n vriendin: gelijk stand, 0-0 of 1-1, en twintig minuten voor tijd kom ik eraan. Nou, het was iets later. Maar je voelt het en je visualiseert het voor jezelf. Dat ik het mag doen voor mezelf is geweldig.”

De vraag is dan ook: weet Weghorst al hoe het EK gaat aflopen? “Ook dat visualiseer je. Er is maar één doel: dat we er gaan staan met de beker. Dat heb niet alleen ik, maar dat heeft iedereen. Het is ons absolute einddoel om geschiedenis te schrijven.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.