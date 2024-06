Wie is Ivana Knöll? 'Knapste voetbalfan ter wereld' duikt op bij wedstrijden Kroatië

Kroatië is actief op een eindtoernooi en dat betekent dat Ivana Knöll (31) weer plaatsneemt op de tribune. De bekende supporter van Kroatië, door sommigen omgedoopt tot 's werelds knapste voetbalfan, trok tijdens het WK 2022 ook al veel bekijks.

In de aanloop naar het EK 2024 liet Knöll al weten dat ze weer aanwezig was. De influencer is geboren in Duitsland (Frankfurt) en dus kon ze de eindronde in Duitsland niet laten schieten. Ze is zaterdag aanwezig bij de openingswedstrijd van Kroatië tegen Spanje.

Knöll, de dochter van een Duitse vader en Kroatische moeder, heeft al laten weten dat ze tijdens het EK 2024 alle groepswedstrijden zal bezoeken. Op het WK in Qatar viel ze op met haar gedurfde outfits, waar de bevolking te maken heeft met wat preutsere kledingvoorschriften. Knöll vertelde in een recent interview dat ze in Qatar geen vervelende opmerkingen kreeg en dat iedereen met haar op de foto wilde.

Het model vertelde al eens dat ze enkele seksueel getinte berichten heeft ontvangen van spelers van Kroatië, die haar volgen op Instagram. Maar daar is het haar niet om te doen, zegt ze. "Playboy heeft me ook al gevraagd voor een naaktreportage, maar dat interesseert me echt niet. Ik heb ze afgewimpeld. Mijn enige bedoeling, is een glimlach op het gezicht van de mensen te toveren."

Heeft Ivana Knöll een vriend?

In een recent interview zei Knöll, die ruim drie miljoen volgers op Instagram heeft, dat ze na een relatie van tien jaar weer vrijgezel is. "Vorig jaar zijn we uit elkaar gegaan. Ik ben nu weer single, al ben ik niet op zoek naar een nieuwe man", aldus de voormalig Miss Kroatië.