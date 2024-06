Wijffels ziet missend puzzelstukje Nederlands elftal: 'Jammer dat je zo'n type niet hebt'

Maarten Wijffels denkt dat er iets ontbreekt in het Nederlands elftal: een type Nigel de Jong. De voormalige verdedigende en kiezelharde middenvelder zou aan het huidige Oranje iets extra's toevoegen, denkt de journalist van het AD.

Tijdens de AD Voetbalpodcast geeft Wijffels aan wel zo'n soort speler te hebben gezien in het openingsduel van het EK, Duitsland - Portugal. "Ik ben zelf wel heel erg gecharmeerd van zo'n Robert Andrich. Dat ziet er af en toe niet uit, maar dat heb je wel in je selectie nodig. Iemand die ook af en toe ordinair zijn poot erin zet en het vuile werk opknapt."

Met huidige middenvelders van Oranje kan Andrich niet vergeleken worden, maar wel met internationals uit het verleden. "Dan denk ik gelijk aan een type Nigel de Jong. Ik weet nog wel dat Louis van Gaal naar het WK van 2014 ging. Hij was geen fan van de speler Nigel de Jong. Maar de manier waarop hij zich op het trainingsveld presenteerde... Hij zag meteen: die heb ik nodig." De Jong vormde tijdens het WK van 2010 een sterk koppel met Mark van Bommel en maakte dus ook onderdeel uit van de WK-selectie in 2014. Momenteel is hij technisch directeur bij de KNVB.

Wijffels denkt dat een type De Jong een sterke toevoeging was geweest voor het huidige Oranje. "Het is gewoon jammer dat je zo'n type niet hebt in het Nederlands elftal. Iemand die ook de fysieke component brengt, in de hartlinie van je elftal. Ik weet zeker dat de gebroeders Koeman er ook zo naar kijken. Zo van: hadden we die maar."

