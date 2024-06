Van Hanegem komt met heel ander geluid over pijnlijke wissel Veerman

Willem van Hanegem begrijpt niet waarom de Oranje-spelers een schouderklopje kwamen geven na zijn vroege wissel tegen Oostenrijk. Volgens de oud-voetballer is er op het hoogste niveau geen ruimte voor medelijden.

“Al die medespelers ook die Joey Veerman even een schouderklop gingen geven na zijn wissel, waarom toch?”, vraagt Van Hanegem zich af in zijn column in het Algemeen Dagblad. “We hebben het over een Europees kampioenschap, het is voetbal op het hoogste niveau en dan is er even geen ruimte voor medelijden. Laat hem gewoon even na zo’n vroege wissel.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens De Kromme kan het gebeuren dat je een slechte wedstrijd speelt, maar liet Veerman zien geen echte topper te zijn. “Een topspeler beperkt zijn val op een avond dat het allemaal niet wil lukken. Bij Veerman werd het met de minuut minder. Dat zegt iets over zijn niveau, maar dit heeft ook hij te danken aan al die mafketels die hem de afgelopen maanden hebben bewierookt en hem gingen neerzetten als een soort kruising tussen Toni Kroos en Andrea Pirlo. Diezelfde aanbidders gaan hem nu afbreken tot op het bot, zo werken ze.”

Hoe dan ook denkt Van Hanegem dat het goed is voor Oranje als de sfeer niet gelijk omslaat naar optimisme. “Wout Weghorst heeft eigenlijk gewoon gelijk als hij zegt dat het toernooi nu pas echt gaat beginnen. Nu niet gaan zemelen over de sfeer of lief zijn voor elkaar. Het mag best een paar dagen grimmig zijn. Het is topvoetbal”, besluit hij.

