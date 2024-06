Willem Vissers vol schaamte en wijst naar datum: ‘Spel van Oranje een ontheiliging van de status’

Willem Vissers heeft na afloop van de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Oostenrijk (2-3) geen goed woord over voor het optreden van de formatie van bondscoach Ronald Koeman. Het is dinsdag precies 36 jaar geleden dat Oranje in Duitsland de enige Europese titel in de historie in de wacht sleepte. Vandaag had eveneens een mooie dag moeten worden, maar volgens Vissers was het spel van Nederland een ‘ontheiliging van de status van 25 juni als gouden datum in de historie’.

“Er was gebrek aan alles dat Nederland tot een groot voetballand maakte. Oranje verloor, eindigde als derde in de groep, was al zeker van de achtste finales dankzij vier punten, en zal nog moeten afwachten wie de tegenstander is; een sterk land sowieso”, schrijft Vissers van de Volkskrant. De ploeg van Koeman had bij winst op Oostenrijk ongelooflijk goede zaken gedaan met het oog op de achtste finales, maar liet zich al in de openingsfase verrassen en overrompelen en trok uiteindelijk dus aan het langste eind.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor dreigt voor Oranje een loodzwaar karwei in de volgende ronde. Koeman en zijn manschappen treffen een groepswinnaar, mogelijk Engeland. “Maar wie dat ook is, met dit voetbal heeft Nederland niets te zoeken in de latere fase van het toernooi”, zo stelt Vissers. “Het spel van Oranje, precies 36 jaar na de Europese titel in München, was een ontheiliging van de status van 25 juni als gouden datum in de historie. Het spel was dinsdag in Berlijn met geen pen te beschrijven.” Koeman maakte in 1988 onderdeel uit van de selectie die goud veroverde, maar slaagde er 36 jaar later niet in zijn elftal goed neer te zetten tegen Oostenrijk.

Vissers schrok van het optreden van Oranje. “We gaan het toch proberen. Het was alsof de mannen in oranje een uur voor de wedstrijd kennis met elkaar hadden gemaakt. Zo, jij een shirt, en jij ook eentje. En oh ja, die meneer met dat blonde haar en de blos op de wangen is de trainer. Hij roept af en toe wat. Wil jij ook meedoen? Veel plezier. Maak er wat van.” Volgens Vissers lukte dat alleen even in de tweede helft, toen Lutsharel Geertruida de bal veroverde op eigen helft en Xavi Simons vervolgens Cody Gakpo in staat kon stellen de gelijkmaker binnen te schieten.

Maar een paar minuten later keek Oranje alweer tegen een achterstand aan. “Het spel was tenhemelschreiend. Joey Veerman, terug in de basis als middenveld, was de grootste kraal aan de oneindige ketting van mislukkingen, met Geertruida, nog een nieuweling in het elftal, als weinig eervolle vervanger van Denzel Dumfries. Ach, het was een wanvertoning”, zo leest het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.